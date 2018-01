Zwycięskie startupy w Bridge to MassChallenge Warsaw

Zakończył się pierwszy etap akceleracji w ramach Bridge to MassChallenge, poinformował PKO Bank Polski (PKO BP). Spośród 23 najbardziej perspektywicznych startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wybrano najlepszą dziesiątkę, która wyjedzie na czterodniowe warsztaty do siedziby głównej MassChallenge w Bostonie

PKO Bank Polski jest partnerem głównym programu Bridge to MassChallenge Warsaw. Dzięki zaangażowaniu banku jeden z największych na świecie akceleratorów dla startupów, jakim jest MassChallenge, zawitał do Polski - czytamy w komunikacie.

Bootcamp w Warszawie pozwolił uczestnikom programu pogłębić swoją wiedzę na temat przechodzenia od startupu do scaleupu oraz w zakresie prowadzenia ekspansji międzynarodowej. Warsztaty pozwoliły także rozszerzyć wiedzę młodych przedsiębiorców na temat doboru odpowiedniej strategii sprzedaży i marketingu czy aspektów prawnych, które pozwolą pewnie funkcjonować w biznesowych realiach. Podczas czterech dni spotkań międzynarodowa grupa mentorów, wśród których znaleźli się również eksperci z PKO BP, pomagała startupom ocenić perspektywiczność swoich rozwiązań i efektywność zasobów niezbędnych do rozwoju biznesu. To umiejętność wykorzystania otrzymanej wiedzy zadecydowała o tym, które z innowacyjnych firm trafiły do finałowej dziesiątki z szansą na wyjazd do Bostonu, podano również.

MassChallenge jest jednym z najbardziej rozpoznawanych akceleratorów na świecie. Jego obecność w Polsce udowadnia, że jesteśmy krajem, w którym startupy z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej mają szansę na rozwój. Młode spółki technologiczne, które za cel stawiają sobie podbicie rynku globalnego, otrzymują możliwość szybkiego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów, ale także łatwiejszej komercjalizacji opracowanych rozwiązań w oparciu o międzynarodowy know-how. Tego typu działania, wprost wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w materiale.

Jak powiedział prezes PKO BP, jednym z kluczowych założeń strategii PKO BP jest to, aby instytucja ta była otwartą platformą technologiczną zdolną do współpracy z branżą startup.

Współpraca z MassChallenge uzupełnia nasze dotychczasowe aktywności na rzecz rozwoju ekosystemu młodych firm technologicznych w Polsce, poszerzając nasz dostęp do wiedzy o innowacyjne rozwiązania w obszarze fintech. Po pełnym wdrożeniu projektu Polska będzie dysponowała największym w Unii Europejskiej akceleratorem dla startupów, zwiększając tym samym atrakcyjność naszego kraju dla zagranicznych przedsiębiorców, jak również innowacyjność polskiej gospodarki - dodał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Wśród finalistów pierwszej edycji Bridge to MassChallenge znalazły się firmy z Białorusi, Bułgarii, Czech, Polski i Węgier. Pośród zwycięskich rozwiązań dominowały technologie fintech, high tech, social impact czy healthcare & life sciences. Do najbardziej perspektywicznych projektów zakwalifikowano m.in. platformę kredytową P2P, oferującą alternatywną formę pożyczania pieniędzy, hub zwiększający efektywność scoringu kredytowego, chatbot obsługujący ponad 50 języków, ekosystem drukowania 3D dla domu i szkół składający się z intuicyjnych i łatwych w obsłudze drukarek 3D czy platformę cyfrową opartą na Stosowanej Analizie Behawioralnej wspierającą terapię dzieci z autyzmem, podano także.

Bridge to MassChallenge Warsaw w Bostonie. W drodze do sukcesu pokonał blisko 300 młodych firm technologicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W Europie Środkowo-Wschodniej MassChallenge akcelerator rozpoczął działalność, w pilotażowej odsłonie, z inicjatywy PKO BP. Swoje aplikacje do programu zgłosiło prawie 300 startupów, czyli o połowę więcej niż pierwotnie zakładano. Aplikacje pochodziły z 26 krajów, głównie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Duża część z nich to firmy spoza Polski. Duża frekwencja zagranicznych młodych przedsiębiorców przybliża Polskę do realizacji idei uczynienia z naszego kraju regionalnego centrum startupowego, przypomniano.

Docelowo, co roku MassChallenge będzie wspierał nawet 80 startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zapewniając im wsparcie w przyspieszeniu wzrostu, rozbudowywaniu działalności i generowaniu zysku. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rozwoju - podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

