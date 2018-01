Prezydent leci do Davos

Od wtorku do piątku prezydent Andrzej Duda będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent weźmie udział w debacie nt. Europy Środkowej oraz w zamkniętym spotkaniu z bliskowschodnimi liderami. Spotka się też m.in. z prezesem Googla i królem Jordanii

Prezydent Andrzej Duda w tym roku będzie po raz pierwszy osobiście uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. To będzie długi i bardzo intensywny pobyt - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

We wtorek wieczorem prezydent weźmie udział w obiedzie z udziałem głów państw oraz szefów najważniejszych światowych instytucji gospodarczych i finansowych.

To będzie pierwsza okazja do tego, żeby podjąć rozmowy nieformalne, bo Davos to przede wszystkim są kuluary i rozmowy osobiste liderów - zauważył Szczerski.