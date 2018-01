25 nowych autobusów hybrydowych w Kielcach

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach otrzymało 25 nowych autobusów hybrydowych. Koszt zakupu pojazdów to 56 mln zł, w 85 proc. został sfinansowany ze środków unijnych

Nowe pojazdy pojawią się na kieleckich ulicach w miejsce wycofywanych z użytku 28 najstarszych autobusów. Tabor autobusowy MPK liczy 188 pojazdów; kielecka spółka jest właścicielem 123.

Ich średni wiek nie przekracza ośmiu lat. Będziemy sukcesywnie uzupełniać nasz tabor, co wpłynie na poprawę komfortu jazdy zarówno kierowców, jak i pasażerów - podkreśliła podczas uroczystości przekazania pojazdów przez miasto prezes MPK w Kielcach Elżbieta Śreniawska.

Koszt zakupu pojazdów (56 mln zł) został sfinansowany w 85 proc. ze środków unijnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”. Oprócz zakupu autobusów, zakłada on zainstalowanie 30 nowych tablic informacyjnych na przystankach oraz rozbudowę ulic Wapiennikowej i Cmentarnej.

Stolica regionu świętokrzyskiego jest również w trakcie realizacji drugiego projektu „Rozwój komunikacji publicznej”. Przewiduje on m.in. budowę Centrum Komunikacyjnego na bazie istniejącego dworca autobusowego wraz z parkingiem dla samochodów i miejscami postojowymi dla rowerów. Pojawią się także nowe bus-pasy, przystanki i pętla autobusowa.

Całkowita wartość obu projektów, które mają poprawić jakość systemu komunikacji miejskiej, wyniesie 300 mln zł, z czego 230 mln zł to unijne dofinansowanie.

Ulicami naszego miasta jeździ się już nieźle, ale chcemy być pod tym względem liderem. Pragniemy, aby ludzie przesiadali się z samochodów osobowych do autobusów komunikacji publicznej. Aby było to możliwe muszą być lepsze autobusy, wygodniejsze i przyjeżdżające punktualnie. To jest nasz plan, który konsekwentnie realizujemy - powiedział prezydent Kielc Wojciech Lubawski.