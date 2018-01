Ubezpieczyciele już wiedzą, jak jeździsz

Rewolucja cyfrowa coraz śmielej wkracza w kolejne dziedziny naszego codziennego życia. Próbując najkrócej opisać charakter czy też główne cechy tej ekspansji można pokusić się o stwierdzenie, że wszystko zmierza do jak największego zindywidualizowania oferty handlowej, biznesowej i usługowej, która w XXI wieku ma być rzeczywiście krojona na miarę dla każdego człowieka osobno.

Zapomnijcie o grupach docelowych, statystykach, modelach, przeciętności, uśrednianiu, podziałach ze względu na wiek, płeć, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. W nowoczesnym świecie każdy człowiek będzie stanowił osobny cel badań i zabiegów systemów monitorujących, a najnowsze zdobycze technologiczne pozwolą z nieznaną dotąd precyzją odpowiedzieć na jego prywatne, prawdziwe potrzeby.

Oczywiście w ujęciu ogólnym działania takie nie są niczym nowym, a zindywidualizowana reklama, wyświetlana nam na podstawie analizy naszej ostatniej aktywności w sieci jest już czymś powszechnie znanym. Teraz jednak ten mechanizm jest coraz bardziej udoskonalany a indywidualizacja nie przekłada się już tylko na wyświetlanie odpowiednich reklam, ale może przynieść nam wiele innych, bardziej wymiernych korzyści.

Wygląda na to, że w Polsce najszybciej w realiach nowego cyfrowego świata i oferowanych przez niego możliwości odnaleźli się przedstawiciele branży ubezpieczeń, a zwłaszcza technicy informatycy i eksperci od marketingu, którzy potrafili przedstawić w czytelny sposób nowe rozwiązania swoim klientom i ich do nich zachęcić.

Absolutnym liderem wykorzystania nowych technologii jest LINK 4, który zaoferował kierowcom, decydującym się na wykup polis komunikacyjnych specjalną aplikację monitorująca styl jazdy. Dane, jakie sam o sobie zbiera kierowca trafiają następnie do firmy, która na ich podstawie przygotowuje raport dla ubezpieczyciela. Jeżeli jeździmy bezpiecznie i zgodnie z przepisami, to LINK 4 zwróci nam nawet 30 proc. kosztów polisy OC.

Wprowadzenie podobnego rozwiązania, opartego na zastosowaniu naklejanego na szybę auta mikronadajnika – beacona – zapowiedziało właśnie PZU.

Rosnące znaczenie obydwu ubezpieczycieli na polskim rynku pokazuje, że to właśnie umiejętne adaptowanie nowych technologii do potrzeb branży jest kluczem do rozwoju biznesu. Równie ważna jest komunikacja z klientami, którzy nowe rozwiązania muszą zaakceptować i dostrzec korzyści z nich płynące. Zapewne nieprzypadkowo lider innowacyjności – LINK 4 jest regularnie nagradzany w konkursie Effie na najbardziej efektywne kampanie reklamowe w branży ubezpieczeniowej. W 2016 roku firma dostała brązową, a w ubiegłym roku srebrną statuetkę Effie Awards. Nagroda trafiła do LINK 4 za kampanię promującą ubezpieczenia OC.

Jesteśmy najszybciej rosnącą firmą ubezpieczeniową w Polsce. W ciągu półtora roku dzięki dużej sprzedaży w Internecie zwiększyliśmy przypis z 500 milionów do miliarda złotych – mówi Patrycja Kotecka, szefowa pionu marketingu w LINK4. Razem ze swoim zespołem odebrała w ubiegłym roku prestiżową statuetkę Effie. - Prezentujemy nowoczesny marketing. Pilnie śledzimy najnowsze trendy i nie pozwalamy konkurencji zostawić się w tyle. To nagroda za naszą kreatywność i umiejętne wykorzystanie wszelkich możliwości, jakie daje nam rynek. Ta statuetka cieszy tym bardziej, że została nam przyznana przez specjalistów z branży. Docenili nas więc ci, którzy na co dzień z nami konkurują i obserwują nasze działania – dodaje Patrycja Kotecka.

Język reklamy i sposób komunikowania innowacji jest bardzo istotny w świecie, gdzie wzrost rozwiązań technologicznych opartych na zbieraniu informacji jest często postrzegany i przedstawiany jako zagrożenie dla prywatności czy wręcz groźna inwigilacja prowadząca do gromadzenia o nas wrażliwych danych. LINK 4 udaje się przekonać swoich klientów, że dzielenie się skrawkiem swojej prywatności – w tym przypadku dotyczącej sposobu prowadzenia pojazdu – jest rzeczą, która się opłaca. A jeżeli ogólnokrajowym efektem innowacji wprowadzanych przez ubezpieczycieli będzie spadek liczby wypadków, to będziemy mieli do czynienia z pierwszym tak istotnym wpływem rozwiązań z dziedziny rewolucji cyfrowej na życie wszystkich Polaków.

(bart)