WIG przekroczył historyczne maksimum

Główny indeks giełdowy WIG o godz. 9.54 wynosił 67.839,99 co oznacza, że przekroczył poziom historycznego maksimum z lipca 2007 r.

Obowiązujący rekord WIG-u został ustanowiony w lipcu 2007 r. Nastąpiło to po serii ponad dwuletnich zwyżek, których nachylenie było bardzo strome. W obecnej fali wzrostowej nie widać takiego zdecydowania. Wygląda raczej na to, że pod poziomem historycznego szczytu inwestorzy kupują akcje z szacunkiem lub pewną obawą. Ten poziom oporu ma znaczenie zarówno psychologicznie (inwestorzy boją się potencjalnego podwójnego szczytu), jak i fundamentalne. Chodzi przede wszystkim o widoczną słabość małych spółek, która jak dotąd nie pozwalała WIG-owi rozwinąć skrzydeł. Ewentualne, zdecydowane ustanowienie nowego rekordu i zamknięcie sesji na najwyższych w historii poziomach będzie zatem jednoznacznym sygnałem potwierdzającym długoterminową hossę. Warto jednak odnotować, że na WIG-u trend wzrostowy trwa od lutego 2009 r. Wielu inwestorów na świecie obawia się zmiany tendencji i wejścia w co najmniej istotną korektę. Gdyby taka nastąpiła na Zachodzie, to spadków nie unikniemy również w kraju - pisał Łukasz Wardyn, dyrektor – Europa Wschodnia, CMC Markets w ISBnews.