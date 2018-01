Transport z Chin przenosi się na tory

W 2017 roku z Chin do Europy wyjechało ponad 3,6 tys. pociągów towarowych, czyli więcej niż przez poprzednie sześć lat łącznie - przekazała chińska Państwowa Komisja Rozwoju i Reform. W tym roku liczba przejazdów kolejowych ma przekroczyć 4 tys.

Rzecznik Komisji Yan Pengcheng poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej, że do krajów europejskich wyjechały w ubiegłym roku z Chin 3673 składy towarowe, co oznacza wzrost o 116 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem - podał portal Pengpai Xinwen.

Pociągi odchodzą z 38 chińskich miast, połączonych z 36 miastami w 13 krajach europejskich. Według prognoz szefa wydziału towarowego państwowej chińskiej korporacji kolejowej Zhao Juna, cytowanego w grudniu przez agencję Xinhua, w 2018 roku z Chin do Europy wyjedzie ponad 4 tys. pociągów towarowych.

W ubiegły wtorek z miasta Qinzhou w prowincji Guangxi w południowych Chinach wyjechał pierwszy pociąg towarowy na nowej trasie do suchego portu w polskich Małaszewiczach - podały chińskie media.

Zgodnie z planem ma on pokonać liczącą ok. 11 tys. km trasę w 18-20 dni. Przewożone nim towary dotrą więc do Polski o ponad 12 dni wcześniej, niż gdyby zostały wysłane drogą morską.

Transport kolejowy jest promowany jako znacznie szybszy od morskiego i o wiele tańszy niż lotniczy. Rozwój połączeń kolejowych między Chinami a Europą jest elementem lansowanej przez władze w Pekinie inicjatywy Pasa i Szlaku, która przewiduje budowę sieci korytarzy transportowych między Chinami a krajami Azji, Europy i Afryki, by ożywić globalny handel i umocnić pozycję gospodarczą Chin.

W ostatnich latach symbolem współpracy polsko-chińskiej stał się pociąg towarowy kursujący w obie strony pomiędzy Łodzią a miastem Chengdu, stolicą prowincji Syczuan na południowym zachodzie Chin. Chengdu posiada połączenia z 14 krajami Europy, a w 2017 roku miasto obsłużyło ponad tysiąc składów jadących do i ze Starego Kontynentu - podawała w grudniu Xinhua.

Rzecznik Państwowej Komisji Rozwoju i Reform podkreślił, że dzięki usprawnieniom w ostatnich latach udało się znacznie skrócić czas przejazdu pociągów z Chin do Europy, a koszty przewozu zmniejszyły się o 40 proc. i nadal spadają. Pociągami przewożone są m.in. urządzenia elektroniczne, odzież i obuwie, samochody i części motoryzacyjne, artykuły spożywcze, wino i kawa.

