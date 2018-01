Wyraźne efekty uszczelnienia systemu podatkowego

Przychody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 157 mld zł na koniec 2017 r., co oznacza wzrost o 23 proc. r/r - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Chodzi o to, żeby walczyć z różnymi patologiami w obszarze podatkowym, tak jak my to zrobiliśmy na poziomie VAT, bo dzięki temu na koniec ubiegłego roku mamy 157 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku 127 mld zł, czyli przyrost o 23 proc. Ubiegły rok zamknął się niezwykle pozytywnym bilansem w porównaniu do poprzednich 10 lat - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.