Miliardowe przychody czołowych klubów piłkarskich

Przychody klubów piłkarskich z czołowej dwudziestki wyniosły 7,9 mld euro, to o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Manchester United drugi rok z rzędu znalazł się na czele klubów o największych przychodach - wynika z 21. edycji raportu „Football Money League” firmy doradczej Deloitte.

Jak poinformowało Deloitte we wtorkowej informacji prasowej, przychody Manchesteru United w sezonie 2016/2017 wyniosły 676,3 mln euro. Drugi w zestawieniu jest Real Madryt z przychodami w wysokości 674,6 mln euro; trzecia FC Barcelona miała 648,3 mln euro przychodów.

Według raportu to zwycięstwo Czerwonych Diabłów nad Ajaxem w finale Ligi Europejskiej UEFA było kluczowym czynnikiem, decydującym o utrzymaniu pozycji lidera, ponieważ wiązało się to z otrzymaniem od UEFA 44,5 mln euro premii. To ponad czterokrotnie więcej niż Atletico Madryt otrzymało w sezonie 2011/12 za wygranie tego samego turnieju.

Najwięcej klubów w czołowej dwudziestce reprezentuje angielską Premier League - znalazło się ich tam 10, w tym debiutant na 18. miejscu Southampton (212,1 mln euro przychodów). Wszystkie kluby Premier League czerpały korzyści z lepszych umów na transmisje telewizyjne, a dodatkowo występy Southampton i Leicester w europejskich rozgrywkach sprawiły, że kluby te zdobyły najwyższe w historii pozycje.

Pozostała dziesiątka to kluby z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Włoch. Paris Saint-Germain spadł na siódmą pozycję i jest jedynym francuskim klubem w Football Money League.

Po raz pierwszy w rankingu nie znalazł się AC Milan. Tymczasem po przejęciu przez chińską firmę Suning i znacznej poprawie przychodów z reklam jego rywal z Mediolanu, Inter, awansował o cztery miejsca, na pozycję piętnastą.

Aby znaleźć się w zestawieniu, trzeba było przekroczyć poziom niemal 200 mln euro, czyli prawie dwa razy więcej niż w edycji w 2010 roku. Najwyższy udział w przychodach, sięgający 45 proc. mają przychody z transmisji telewizyjnych.

Pierwsza dwudziestka najwięcej zarabiających klubów przedstawia się następująco:

Manchester United - 676,3 mln euro,

Real Madryt - 674,6 mln euro,

FC Barcelona - 648,3 mln euro,

Bayern Monachium - 587,8 mln euro,

Manchester City - 527,7 mln euro,

Arsenal - 487,6 mln euro,

Paris Saint-Germain - 486,2 mln euro,

Chelsea - 428 mln euro,

Liverpool - 424,2 mln euro,

Juventus - 405,7 mln euro,

Tottenham Hotspur - 355,6 mln euro,

Borussia Dortmund - 332,6 mln euro,

Atletico Madryt - 272,5 mln euro,

Leicester City - 271,1 mln euro,

Inter Mediolan - 262,1 mln euro,

Schalke 04 - 230,2 mln euro,

West Ham United - 213,3 mln euro,

Southampton - 212,1 mln euro,

Napoli - 200,7 mln euro,

Everton - 199,2 mln euro.

Na podst. PAP