Na giełdzie rządził wczoraj WIG

Za obecnymi wzrostami na warszawskiej giełdzie stoi w dużej mierze napływ portfelowego kapitału z zagranicy. Potwierdza to ponad 25 proc. wzrost indeksu WIG 20 w 2017 i ponad 6 proc. w bieżącym roku – uważa Dariusz Świniarski, zarządzający portfelami DM TMS Brokers.

Efektem wczorajszej sesji na warszawskim parkiecie był rekord głównego indeksu WIG. Po ponad 10 latach indeks ten pobił historyczne maksimum z lipca 2007 r., a jego wartość przekroczyła 67.900 pkt. (9 lipca 2007 r. wartość WIG sięgała 67.772,91 pkt.)

Jak ocenia Świniarski, napływy z zagranicy są angażowane w największe spółki czyli WIG20 i wybrane z mWIG40.

Panujący obecnie na świecie apetyt na ryzyko powoduje że inwestorzy globalni chętniej angażują swoje środki w ryzykowne aktywa, jakimi są akcje spółek. Przyspieszająca światowa gospodarka i jej bieżący cykl, preferuje surowce jako klasę aktywów, co przekłada się na pozytywny sentyment dla akcji krajów rozwijających się; jak Polska, Turcja czy Brazylia – dodaje Świniarski.

I jak ocenia, Polska – dzięki rosnącym prognozom gospodarczym, była w minionym roku jednym z największych beneficjentów tego trendu, a to przekładało się na rosnące wyceny wybranych polskich spółek.

Warto podkreślić, że do osiągnięcia historycznego szczytu indeksu WIG konieczne było odbicie w segmencie małych spółek, które w zeszłym roku były dużym rozczarowaniem, ale można zaryzykować tezę, że główne czynniki stojące za spadkami w tym segmencie są już w cenach – komentuje Świniarski.

Wczoraj o godz. 17.00 wartość WIG wynosiła 67.529,39 pkt.

Na Wall Street wczorajsza sesja zakończyla się historycznym szczytem indeksów przy nieznacznym spadku indeksu DJI. Zwyżkom na giełdzie w USA przewodzą spółki technologiczne, na czele z Netflixem, indeks ciągnęła w dół natomiast branża FMCG. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,01 proc. do 26.210,81 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,22 proc. do 2.839,13 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,71 proc. do 7.460,29 pkt. Na historyczne szczyty popchnęły we wtorek Nasdaq Comp. mocne wyniki Netflixa.

Na podst. PAP