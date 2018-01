Uwaga! Oszuści mogą przejąć twoje składki na ZUS

Styczniowe składki już powinny były trafić na konta ZUS. Tymczasem niektóre rachunki indywidualne nie zostały jeszcze zasilone. Nie wiadomo: czy to z powodu opieszałości płatników czy w wyniku akcji oszustów podsyłających fałszywe numery rachunków.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy (ale również i inni płatnicy składek) opłacają wszystkie składki jednym przelewem, na swój własny niepowtarzalny numer rachunku składkowego. Dotychczas używane trzy oddzielne konta (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy) już nie są dostępne.

Przelane na jeden wspólny rachunek środki będą księgowane bez zmian: składki społeczne księgowane są do kosztów lub odliczane od dochodu, składki na FGŚP i FP są księgowane do kosztów, a 7,75 proc. podstawy wymiaru składki zdrowotnej - odejmowane od podatku.

Wyprzedzając cała zmianę, przed końcem 2017 roku, ZUS rozesłał do płatników informacje o numerach ich własnych rachunków wraz z instrukcją dotyczącą nowego systemu.

Niestety do akcji wkroczyli czujni oszuści. Wykorzystując fakt, że ZUS powiadamia o numerach kont m. in. korespondencyjnie rozsyłali do płatników swoje własne numery kont jako potrzebne do uiszczenia e-składki.

O skali procederu nie wiadomo jeszcze zbyt wiele. Słychać na razie o konkretnych wykrytych przypadkach próby oszustwa. Wpłaty na nowe konta trafiają od pierwszych dni stycznia. Ponieważ nie wszyscy płatnicy są terminowi, na tym etapie nie wiadomo czy płatnik przelał środki na fałszywy rachunek bankowy czy jeszcze nie zlecił wpłaty dla ZUS – w przypadku gdy ZUS odnotowuje brak styczniowej składki.

Wbrew pozorom fałszywy numer konta jest łatwo rozpozna. Indywidualnie dobrane numery rachunków zawierają w sobie ciąg cyfr identyczny z numerem NIP właściciela konta. Jest to dziesięć ostatnich cyfr. To najprostszy sposób weryfikacji prawdziwości numeru rachunku.

W razie najmniejszych wątpliwości warto zajrzeć do systemu oferowanego przez ZUS pod adresem: https://www.eskladka.pl/ . Aby sprawdzić swój numer rachunku potrzebne są dwa z pięciu identyfikatorów: NIP, Regon, Pesel, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. System na ich podstawie wygeneruje prawidłowy numer rachunku, z którym można porównać otrzymany w korespondencji.