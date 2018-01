W grudniu wrosła wartość kredytów konsumpcyjnych

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych wzrosła w grudniu w ujęciu miesięcznym o 1.261,4 mln zł i wyniosła 174.085,2 mln zł - wynika z danych opublikowanych przez NBP.

Jak podaje bank centralny, wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła miesięcznie o 1.378,5 mln zł i wyniosła 169.394,8 mln zł, a w walutach spadła m/m o 114,4 mln zł i wyniosła 4.690,4 mln zł.

Z danych NBP wynika, że w grudniu – w porównaniu do listopada - spadła o 1.011 mln zł wartość, udzielonych gospodarstwom domowym, kredytów na nieruchomości i wyniosła 405.048,7 mln zł.

Wartość tych kredytów w złotych wzrosła m/m o 1.224,8 mln zł i wyniosła 273.047,9 mln zł, a w walutach spadła o 2.235,8 mln zł i wyniosła 132.000,8 mln zł.

NBP poinformował, że wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec grudnia 2017 r. 1.128,35 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2 proc. w ujęciu miesięcznym i wzrost o 4,3 proc. r/r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1.175,81 mld zł, czyli nie zmieniły się w ujęciu procentowym m/m i wzrosły o 3,4 proc. w ujęciu rocznym

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 732,43 mld zł (+1,5 proc. m/m i +3,9 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 275,41 mld zł (+4 proc. m/m i +2,4 proc. r/r).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 676,39 mld zł (+0 proc. m/m i +1,7 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 360,52 mld zł (-0,9 proc. m/m i +5,4 proc. r/r).

W grudniu 2017 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 10,5 mld zł, tj. o 4 proc. i wyniosła 275,4 mld zł. Wzrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 10,5 mld zł, tj. 1,5 proc. do poziomu 732,4 mld zł. Ponadto o 4,5 mld zł, tj. o 80,7 proc. do wysokości 10 mld zł zwiększył się stan depozytów funduszy zabezpieczenia społecznego. W grudniu 2017 r. nastąpił typowy dla tego miesiąca spadek depozytów instytucji samorządowych o 3,8 mld zł, tj. o 10,5 proc. do poziomu 32,8 mld zł. Odnotowano wysoki przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków - o 3,6 mld zł, tj. o 2 proc. poziomu 184,5 mld zł - czytamy w komentarzu banku centralnego.