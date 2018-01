Analitycy podnoszą cenę docelową akcji Aliora

Analitycy Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK podnieśli cenę docelową akcji Alior Banku do 96,5 zł z 88,2 zł i podtrzymali rekomendację kupuj, wynika z raportu datowanego na 15 stycznia

Alior Bank podniósł w zeszłym tygodniu swoje wskaźniki KPI na rok 2020, co skłoniło nas do ponownego przyjrzenia się naszym założeniom. W efekcie podwyższamy szacunki co do zysku na akcję w latach 2018/2019/2020P odpowiednio o 6 proc./7 proc./9 proc., a oczekiwaną rentowność kapitału własnego (ROE) zwiększamy odpowiednio do 13,9 proc./15,5 proc./14,9 proc. W połączeniu z rozszerzeniem naszego modelu wyceny metodą WEV do 2020 r. wartości te wskazują na nową, wyższą cenę docelową na poziomie 96,5 zł - czytamy w raporcie.