Pekao bada wykorzystanie technologii blockchain

Bank Pekao bada możliwość wykorzystania technologii blockchain w swojej działalności i chce zostać liderem w obszarze jej zastosowania w bankowości - wynika z wypowiedzi prezesa Michała Krupińskiego.

Bank Pekao bada możliwość zastosowania technologii blockchain. Banki muszą na to spojrzeć w ten sposób - to uciekający pociąg, którego nie można zatrzymać. Albo do niego wskoczymy, albo ryzykujemy potrącenie. Co więcej, Bank Pekao chce prowadzić ten pociąg. Jest bardzo wiele procesów i mechanizmów, które możemy unowocześnić i sprawić, że będą jeszcze bardziej wydajne – powiedział Krupiński podczas dyskusji panelowej „Technologia blockchain a banki” na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.