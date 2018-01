UOKiK zbada planowaną fuzję Smithfield i Pini Polonia

Komisja Europejska odesłała ocenę planowanej transakcji nabycia Pini Polonia przez Smithfield do polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała we wtorek KE. Połączenie Pini Polonia i Smithfield może mieć wpływ na konkurencję na rynku trzody w Polsce.

Dowody zgromadzone przez Komisję potwierdziły, że proponowana transakcja miałaby wpływ na konkurencję na rynku uboju trzody chlewnej w Polsce, na którym Smithfield i Pini Polonia są dwoma największymi podmiotami. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o odesłaniu proponowanej transakcji do UOKiK-u, który rozpatrzy sprawę w świetle prawa krajowego.

Smithfield i Pini Polonia 27 listopada 2017 r. zgłosiły Komisji proponowaną transakcję, a 15 grudnia ub.r. UOKiK zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przekazanie Urzędowi do oceny proponowanej transakcji.

W swoim wniosku UOKiK wyraził obawy, że na niektórych polskich rynkach związanych z ubojem trzody chlewnej wystąpią problemy w zakresie konkurencji. Twierdził on również, że jest właściwym organem do oceny wpływu proponowanej transakcji na konkurencję ponieważ: transakcja nie będzie miała wpływu na rynki poza terytorium Polski, UOKiK posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny tej sprawy, ponieważ przeprowadził kilka postępowań związanych z branżą rolniczą (w tym między innymi postępowania z udziałem Smithfield) - podano w komunikacie KE.