W Davos spotkania na szczytach

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Mateusz Morawiecki spotka się m.in. z sekretarzem USA do spraw energii, premierami: Norwegii, Danii i Holandii oraz szefami takich firm jak Google czy ArcelorMittal - podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rozpoczęło się we wtorek popołudniu i potrwa do piątku. Polskę reprezentować będą zarówno premier Morawiecki jak i prezydent Andrzej Duda.

Według informacji CIR w środę szef polskiego rządu spotka się m.in. z sekretarzem USA do spraw energii Rickiem Perrym, prezesem Google’a Sundarem Pichaim, dyrektorem generalnym Boston Consulting Group Richem Lesserem oraz prezesem Grupy ArcelorMittal Lakshmi Mittalem.

Na czwartek zaplanowano spotkanie Mateusza Morawieckiego m.in. z premierami: Królestwa Norwegii Erną Solberg, Królestwa Danii Larsem Lokke Rasmussenem oraz Holandii Markiem Rutte.

Podczas wizyty w Davos Morawiecki weźmie udział w nieformalnym spotkaniu liderów gospodarczych świata zatytułowanym „Okno możliwości dla Europy”, a także w panelu zatytułowanym „Europa między wizją a dylematami”.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej szef polskiego rządu pytany przez dziennikarzy o cele wizyty w Davos stwierdził, że kilkadziesiąt spotkań, które tam odbędzie „na pewno będą dotyczyły tego, żeby budować społeczną gospodarkę rynkową w Polsce poprzez wzmocnienie naszej pozycji na arenie międzynarodowej i będę też promował politykę solidarnościową, bo ona się sprawdza”.

Poprzez solidarność międzypokoleniową, solidarność społeczną, nasze programy społeczne, chcę pokazać, że nasz model gospodarczy działa - dodał premier.

Morawiecki wskazał, że podczas rozmów na Forum Ekonomicznym poruszy też temat polityki prorodzinnej. Ponadto - jak dodał - Polska będzie w Davos zwracać uwagę innych państw na konieczność walki z wyłudzeniami podatkowymi. Zwrócił uwagę, że dzięki polskiej polityce w tym zakresie ściągalność podatku VAT wzrosła rok do roku o 23 proc.

W zeszłym roku mamy już 157 mld w porównaniu do 127 mld rok wcześniej - mówił.

Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych.

Na podst. PAP