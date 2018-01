Państwo uczy biznesu

Milion klientów, przekroczony miliard złotych przypisu z zawartych polis – o tych wynikach LINK 4 od kilku dni jest głośno w całej branży ubezpieczeniowej. Sukces LINK 4 to także dowód na to, że państwowe spółki pod rządami Zjednoczonej Prawicy mają się dobrze jak nigdy wcześniej.

O tym jaką rolę ma do odegrania Państwo w unowocześnieniu polskiej gospodarki i pobudzeniu innowacyjności w przedsiębiorstwach toczyły się spory odkąd ówczesny wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki ogłosił Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przeciwnicy rządu natychmiast rozpoczęli atak argumentując, że zwiększona rola Państwa to nic innego jak powrót do socjalizmu. Krytycy oczywiście nie chcieli dostrzec, że zaproponowany przez Morawieckiego model ma się nijak do czasów PRL, a czerpie z wzorców zachodnich, gdzie już dawno zrozumiano, że rodzimy przemysł i biznes tylko wtedy ma szansę konkurować na globalnych rynkach, gdy jest odpowiednio wspierany przez swoje rządy. Spór ten został właściwie rozstrzygnięty, bo wyniki spółek z większościowym udziałem skarbu państwa i ich wiodąca rola we wdrażaniu i wspieraniu innowacyjnych rozwiązań pokazują wyraźnie, że to Morawiecki miał rację.

Kolejnym dowodem na to, że spółka państwowa może być wzorem dla swoich konkurentów z sektora prywatnego jest wielki sukces LINK 4. Ten należący do PZU ubezpieczyciel konsekwentnie realizuje swoją strategię sprzedażową i marketingową, opartą na dopasowywaniu oferty do potrzeb klientów indywidualnych, a nie instytucjonalnych. Uzyskiwane przez LINK 4 w ostatnim czasie wyniki stanowią ponad dwukrotny wzrost wartości przypisów. Taka dynamika wzrostu to efekt znakomitej strategii marketingowej i umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe.

W LINK 4 nie wymyślamy nic na siłę, tylko koncentrujemy się na sprawach podstawowych. Trzeba rozpoznać potrzeby klientów, zaproponować to, czego oczekują i przedstawić ofertę w prosty, komunikatywny sposób. Nie szukamy fajerwerków. Link4 to firma dla masowego klienta i musi go przekonać czytelnym przekazem – wyjaśnia Patrycja Kotecka, szefowa pionu marketingu LINK 4 w rozmowie z portalem money.pl. Trzeba wykazać się wrażliwością i odpowiedzialnie reagować na bieżące wydarzenia. Gdy latem nad Polską rozszalały się wichury, przygotowaliśmy w wysokonakładowej prasie i na portalach horyzontalnych kampanię content marketingową. Uświadamialiśmy zagrożenia, które były i są realne, a jednocześnie proponowaliśmy klientom rozwiązanie w postaci tanich ubezpieczeń mieszkaniowych i komunikacyjnych od skutków żywiołów. Nasi konsultanci odebrali mnóstwo telefonów od ludzi chcących się ubezpieczyć. W krótkim czasie wystawiliśmy bardzo dużo nowych polis.

Jednocześnie LINK 4 bez wahania sięga po nowe technologie. W ostatnim spocie reklamowym popularna piosenkarka Kasia Moś zachęca w rytm popularnego przeboju zespołu Roxette do wykupu polisy OC i AC z opcją zwrotu aż 560 zł za bezpieczną jazdę samochodem. Ubezpieczyciel nagradza w ten sposób tych kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami i pozwalają monitorować swój sposób prowadzenia auta przy użyciu aplikacji NaviExpert. Zastosowanie podobnego systemu w najbliższej przyszłości już zapowiedziało PZU.

(bart)