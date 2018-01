Energę interesuje elektromobilność

Infrastruktura ładowania aut elektrycznych oraz oświetlenie uliczne to sektory, w które będzie się angażować Grupa Energa. Prezes spółki, Daniel Obajtek, uważa, że obszary te, zwłaszcza we współpracy z samorządami, mogą się być dobrym biznesem.

Jak powiedział Obajtek, Energa ma już ok. 10, a do 2020 r. planuje mieć na Wybrzeżu ok. 50 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Mają m.in. stanąć wzdłuż - wiodącej równolegle do wybrzeża Bałtyku - trasy Trójmiasto-Słupsk.

Dodatkowo w planach spółki jest montowanie ładowarek w miastach, które zamierzają rozwijać elektryczny transport publiczny.

Podpisaliśmy już pierwsze umowy z takimi miastami. Będziemy tam montować ładowarki dla komunikacji zbiorowej, ale będą mogli z nich korzystać także indywidualni użytkownicy - powiedział Obajtek.

Jak dodał, Energę szczególnie interesują miasta, w których ma już jakieś aktywa, np. w ciepłownictwie.

Generalnie taka współpraca z miastami może być dziś dobrym biznesem - ocenił.

Obajtek przypomniał, że Energa jest jednym z udziałowców spółki ElectroMobility Poland (EMP), która ma wspierać procesy tworzenia i produkcji polskiego samochodu o napędzie elektrycznym.

W umowie z EMP zarezerwowaliśmy sobie dużą liczbę tych samochodów do użytku Grupy - podkreślił.

Jak dodał prezes, Energa zamierza przeznaczać ok. 40 mln zł rocznie na prace badawczo rozwojowe, ale – jak zastrzegł - tylko w tych dziedzinach, które mogą wzmocnić Grupę. Wśród nich wymienił badania nad bateriami-magazynami energii.

Innym interesującym spółkę segmentem jest oświetlenie uliczne. Spółka Energa Oświetlenie jest już właścicielem ok. 330 tys. lamp oświetleniowych i w ok. 400 gminach na terenie sześciu województw świadczy kompleksowe usługi oświetleniowe i konserwacyjne.

Większość samorządów uważa, że same nie powinny się zajmować bezpośrednio oświetleniem, bo to wymaga pewnej znajomości tematu. My te kompetencje mamy. Grupujemy oświetlenie wielu samorządów, oferujemy różne usługi i pakiety związane z oświetleniem, np. szkół - powiedział Obajtek, podkreślając, że Energa Oświetlenie na terenach swojego działania inwestuje bardzo dużo i bardzo szybko modernizuje infrastrukturę.

Zauważył też, że inne firmy energetyczne zbytnio się tym sektorem nie interesują.

W Gdańsku Energa Oświetlenie wymieniła ponad 4 tys. starych lamp sodowych na nowoczesne LED-owe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 spółka zmodernizuje ok. 18 tys. punktów ulicznego oświetlenia. W Pelplinie Energa Oświetlenie uruchomiła inteligentny system parkowania. Za pomocą specjalnej aplikacji na smartfonie kierowca otrzyma informację o wolnych miejscach i ich lokalizacjach. System ma monitorować bezpieczeństwo na parkingach i zawiadomić służby oraz właściciela auta w przypadku próby kradzieży.

Generalnie współpraca z samorządami może być dobrym biznesem, bo my prowadzimy swoje interesy, samorządy mają niższe koszty, a wszyscy w ten sposób mają korzyści - ocenił prezes Energi.

Na podst. PAP