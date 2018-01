Prezes NBP: stopy mogą wzrosnąć w 2019 r.

Wzrost stóp procentowych może nastąpić w 2019 r., natomiast do końca tego roku pozostaną bez zmian, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

Ja przewiduję osobiście, że do końca 2018 r. stopy procentowe nie będą musiały być podnoszone. Jeśli w przyszłości, w następnym roku, będą podnoszone, to znaczy, że gospodarka będzie się bardzo dobrze rozwijać i że nastąpi pewna sytuacja - czy to wzrost płac będzie za szybki, czy wzrost cen nastąpi z innych powodów kosztowych, np. cena ropy naftowej niepokojąco wzrośnie. Ale wewnętrznych przyczyn jakichś istotnych nie ma - powiedział Glapiński wPolsce.pl podczas Forum Ekonomicznego w Davos.