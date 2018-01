Dług publiczny Polski spadł w III kw. 2017 r. do 52 proc. PKB – informuje Eurostat. Jest to znaczący spadek w stosunku do II kw. minionego roku, kiedy to sięgał 53,2 proc. PKB.

Jak informuje Eurostat w III kw. 2016 r. dług publiczny Polski wynosił 53,1 proc. PKB.