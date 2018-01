Naimski w Sztokholmie o Baltic Pipe i rynku energii

Współpraca w zakresie rynku energii oraz gazociągu Baltic Pipe były tematami rozmów w Sztokholmie pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego. Rozważane trasy Baltic Pipe wiodą także przez strefę ekonomiczną Szwecji

Niektóre rozważane trasy przebiegu podmorskiej części Baltic Pipe - z duńskiej Zelandii do Niechorza w Zachodniopomorskim prowadzą także przez wyłączną strefę ekonomiczną Szwecji na Bałtyku.

Długość podmorskiego gazociągu ma wynosić - w zależności od wybranego wariantu trasy - od 227 do 286 km.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, dzięki któremu powstanie nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Składa się z pięciu głównych elementów: gazociągu złożowego prowadzącego z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym, budowy tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu międzysystemowego biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. Cały projekt ma być gotowy jesienią 2022 r.

W poniedziałek PGNiG podpisało z Gaz-Systemem - polskim operatorem systemu przesyłowego gazu - umowę na przesył surowca przez Baltic Pipe w latach 2022-2037. Spółka zapowiedziała jednocześnie, że podpisze o zawarciu podobnej umowy z duńskim operatorem Energinet.

SzSz (PAP)