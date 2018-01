Śmiałe plany Pekao

Chcemy otworzyć oddziały Pekao SA w Londynie i Nowym Jorku, żeby być wsparciem dla naszych firm - — powiedział w rozmowie z Michałem Karnowskim dla telewizji wPolsce.pl Michał Krupiński, prezes Pekao SA, który bierze udział w forum ekonomicznym w Davos

Krupiński wyjaśnił również, jak Pekao i PZU widzą siebie jako koło zamachowe polskiej gospodarki. Podkreślił, że Pekao SA to bank z tradycjami, który miał wspierać Polonię za granicą.

Bardzo poważnie myślimy o tym, żeby tak, jak w przeszłości, otwierać oddziały naszego banku w Nowym Jorku, w Londynie. Niejako powtórzyć to, co założyciele banku robili blisko 100 lat temu. To wyzwanie wydaje się stosunkowo małe biorąc pod uwagę to, co stworzono przed wojną. Jeszcze w tym roku chcemy otworzyć oddziały za granicą - powiedział Krupiński.

Jego zdaniem, to co widzimy, to wielu z naszych klientów, polskie firmy, proszą nas o to, żebyśmy mieli oddziały w innych krajach, żebyśmy przedstawiali nasze firmy, żebyśmy mogli pomóc im odnaleźć się na tych firmach.

Kolejny etap do możliwość wprowadzenia oddziałów dla klientów detalicznych — podkreślił w rozmowie z Michałem Karnowskim, w telewizji wPolsce.pl Michał Krupiński, prezes Pekao SA.

Dodał, że inwestorzy zwracają uwagę na to, że Polacy mają ambicje, że wiedzą, jak te firmy rozwijać, że nasza pracowitość nie jest tylko przysłowiowa.

Naszą rolą, jako największego banku finansującego polską gospodarkę, jest pokazać ten sukces gospodarczy i wskazać, jakie są możliwości inwestowania w polskiej gospodarce - podkreślał szef Pekao SA.

Czytaj także:Krupiński dla wPolsce.pl: Chcemy otworzyć oddziały Pekao SA w Londynie i Nowym Jorku, żeby być wsparciem dla naszych firm