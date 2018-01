Getin ordynarnie "nacinał" klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) poinformował o nałożeniu kary finansowej na Getin Noble Bank w wysokości 5 658 465 złotych, za stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Ta praktyka polegała na tym, że niedostatecznie informowano klientów o ryzyku inwestycyjnym związanym z kupnem ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi

Jak informuje UOKiK, prezes Urzędu otrzymał wiele skarg konsumentów, w których skarżyli się oni na sposób przekazywania informacji przez pracowników Banku przy zawieraniu umów przystąpienia do grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Przedstawił mi powyższy produkt jako lokatę, ani słowem nie wspomniał, że będzie pobierana opłata do zarządzania inwestycyjnego i to w tak olbrzymiej wysokości. Również w sposób celowy nie została mi przedstawiona ani dołączona do umowy tabela opłat za zarządzanie inwestycyjne

Pomimo mojego wyraźnego pytania o ew. opłaty pobierane z tytułu zawartej umowy, pracownik poinformował mnie jedynie o utracie zysków w przypadku wycofania środków i pełnym zwrocie ulokowanej kwoty”(dowód: karta nr 12992)

Nie poinformowano mnie o wysokich opłatach które są pobierane w pierwszych sześciu miesiącach. Potwierdza ten fakt również to, że starała się ukryć przede mną tabelę opłat i limitów, bo wszystkie inne dokumenty są przeze mnie podpisane oprócz tabeli której nie dostałem

Nie poinformował mnie o opłatach, nie wręczył ani nie przedstawił załącznika o opłatach pobieranych comiesięcznie przez okres 6 miesięcy za zarządzanie

Okazało się, że sprzedawca nie poinformował mnie o kosztach transakcyjnych – nie mam w swoich dokumentach żadnego załącznika, który by mówił o takich kosztach

W dniu … złożyłam wniosek o dokonanie wypłaty. Poinformowano mnie,że mam na lokacie zamiast 25 tys. zł tylko 15 316, 42 zł. W dniu … otrzymałam przelew na kwotę 14 873,47 zł. Nie poinformowano mnie o drakońskich opłatach nie wręczono ani nie przedstawiono załącznika o opłatach pobieranych comiesięcznie przez okres 6 miesięcy za zarządzanie i pozostałych kosztach dotyczących likwidacji ubezpieczenia przed upływem 10 lat

To tylko niektóre przykłady skarg konsumentów jakie wpłynęły do UOKiK. Zdaniem urzędników z powyżej przytoczonych fragmentów skarg wynika, że na podstawie przekazanych przez sprzedawców informacji konsumenci uważali, że w przypadku rozwiązania umów przed upływem terminów umów otrzymają przynajmniej zwrot wpłaconych środków pieniężnych. Natomiast faktycznie nie byli oni informowani, że mogą otrzymać znacznie mniejsze kwoty.

Ponadto zastrzeżenia kontrolerów wzbudził fakt, iż sprzedając te produkty pracownicy nadmiernie podkreślali korzyści, jednocześnie nie informując o tym, że inwestycja może nie przynieść zysku lub wygenerować straty. Zastrzeżenia urzędników wzbudziły również koszty związane z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania.

Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, że nie dają one gwarancji uzyskania zysku, a jedynie oferują zwrot określonej wartości na koniec okresu odpowiedzialności z zastrzeżeniem ryzyk - czytamy w uzasadnieniu UOKiK.

Tymczasem w oficjalnym piśmie Getin Noble Bank stanowczo zaprzecza jakoby dochodziło do takich praktyk.