Krupiński: W Davos widać wyjątkowo optymizm

Michał Krupiński, prezes p Banku Pekao, w wywiadzie dla telewizji CNBC stwierdził, że tegoroczne forum ekonomiczne w Davos jest wyjątkowe ze względu na niespotykany wcześniej optymizm.

Jestem obecny w Davos od wielu lat i jeszcze nigdy uczestnicy Forum nie byli w tak pozytywnym nastroju. Powodów do takiego optymizmu jest dużo. Gospodarka amerykańska szybko się rozwija, Chiny przyspieszają, do tego należy dołożyć bardzo szybki wzrost w Polsce i Brazylii. Nawet jeśli nie dostrzegamy braku równowagi w światowej gospodarce, zawsze trzeba być świadomym tego, co stanowi jej najsłabsze ogniwo. Zmianie ulegnie polityka banków centralnych. Świat zmaga się z nierównościami, a południowa Europa cierpi na niską produktywność i kryzys państwa socjalnego. Tego typu problemy łatwiej rozwiązać teraz, bo jak już kryzys nadejdzie, ciężej będzie znaleźć rozwiązanie – mówił Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.