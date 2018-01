Prezydent spotkał się z szefami globalnych firm

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że rozmowy dotyczyły planów biznesowych i potencjalnych inwestycji w Polsce. Istnieje zainteresowanie obecnością biznesową w Polsce - zapewniał Szczerski podczas odbywającego się właśnie Forum Ekonomicznego w Davos

Oprócz spotkania z Julią Jaekel z Komitetu Zarządzającego Grupy Bertelsmann, Duda rozmawiał także prezesem Google’a Sundarem Pichai, szefem Vodafone Group Vittorio Colao oraz szefem Orange Stephanem Richardem oraz dyrektorem generalnym Credit Suisse Tidjanem Thiamem.

Szef gabinetu prezydenta dodał, że Andrzej Duda rozmawiał także z prezesem Massachusetts Institute of Technology Leo Rafaelem Reifem, a także odbył dłuższą rozmowę z Arthurem Ochs Sulzbergerem Jr, amerykańskim dziennikarzem i wydawcą dziennika „The New York Times”, przewodniczącym „The New York Times Company”.

Wcześniej w środę prezydent uczestniczył w panelu dotyczącym rozwoju infrastruktury w UE i współpracy z Chinami w tym obszarze. Tego dnia Duda bierze też udział w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki dotyczącym Bliskiego Wschodu.

Prezydent wraca do kraju w piątek.

