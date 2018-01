Via Carpatia przyspiesza

Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę z wykonawcą kolejnego etapu dokumentacji projektowej

Droga ekspresowa S19, czyli polska część szlaku komunikacyjnego Via Carpatia to priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. Cała inwestycja ma zapewnione finansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Cieszę się, że dzisiaj przystępujemy do kolejnego jej etapu, tym razem dla odcinka na północ od Lublina – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Firma Mosty Katowice, w oparciu o decyzję środowiskową i ustalony nią przebieg przyszłej S19, przygotuje koncepcję programową 24-kilometrowego odcinka od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina. Dokumentacja będzie zawierała różne warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych).

W ramach umowy, wartej ponad 3,8 mln zł, wykonawca przeprowadzi również badania geologiczne w terenie. Na realizację koncepcji programowej będzie miał 23 miesiące, kolejne dwa na opracowanie dokumentacji przetargowej i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj. Zgodnie z zapisami w znowelizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizację przewidziano na lata 2020-2024.

W ramach przyszłej inwestycji przebudowane zostanie obecne obejścia Lubartowa. Powstanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa węzeł Niemce Południe.

S19 na terenie woj. lubelskiego

Obecnie w przygotowaniu jest już cały odcinek przyszłej S19 od granicy z woj. mazowieckim do obwodnicy Lublina. W grudniu ub. roku podpisano umowy na opracowanie koncepcji programowych dla sześciu odcinków realizacyjnych o łącznej długości ponad 81 km pomiędzy granicą województw a węzłem Lubartów Północ. Dziś zawarto umowę na dalszy odcinek do obwodnicy Lublina. Zgodnie z PBDK 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025) budowa tych odcinków ma zakończyć się w 2024 roku.

Z końcem października ub. roku zawarto umowy na realizację w trybie projektuj i buduj trzech odcinków S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie (łącznie 33 km). Wykonawcy pracują już nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

W lutym planujemy podpisać umowy na kolejne trzy odcinki realizacyjne od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika (łącznie ok. 42 km). Ich budowa potrwa do połowy 2021 roku - podaje GDDKiA.

Lubelski Oddział GDDKiA odpowiada za przygotowanie i realizację ponad 32 km S19 na terenie woj. mazowieckiego. Na przełomie stycznia i lutego ogłosimy przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej. Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu trasy spośród których decyzją środowiskową wskazany zostanie wariant do realizacji w trybie projektuj i buduj. Ten odcinek ma zostać oddany do użytku w 2025 roku.

mw