UE powinna wziąć przykład z Polski w sprawie luki w VAT

W UE są potrzebne bardzo zdecydowane działania ws. luki w VAT, podobne do tych, jakie podjęła Polska - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Komisja Europejska szacuje w UE lukę w VAT na poziomie 155-160 mld euro

Potrzebne są zatem bardzo zdecydowane działania w tym zakresie, takie działania, jakie podjęła Polska. Polska mogła doprowadzić do tego małego cudu gospodarczego: zmniejszyć deficyt budżetowy, nie wypłacać dywidend, nie wyprzedawać majątku, zapłacić za zobowiązania z przeszłości, a jednocześnie zapłacić za cały program społeczny 500+ tylko dlatego, że w bardzo zdecydowany sposób zwalczaliśmy mafie VAT-owskie i nadużycia międzynarodowych korporacji - podkreślił premier Morawiecki, przebywający na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Zaznaczył jednocześnie, że n_asz głos jest głosem kraju, którego prestiż rośnie, którego znaczenie się podnosi i na pewno nie jest głosem wołającego na puszczy_.

Ale brakuje jeszcze tej masy krytycznej do zrozumienia, także przez przedstawicieli rajów podatkowych, którzy przyjeżdżają do Davos, że jest to niezdrowe podejście, niezdrowe eksploatowanie innych - powiedział Morawiecki.

Premier powiedział też, że z ostatnich danych wynika, że wpływy VAT w 2017 r. w polskim budżecie wzrosły o 30 mld zł.

Jestem o to pytany i dane, które mam spotykają się z bardzo pozytywnym przyjęciem, bo nikt nie wierzył, że za zeszły rok zmniejszymy lukę w VAT o 30 mld zł - dodał Morawiecki. - Światowi przywódcy nadal wydają się rozumieć za mało w kwestii rajów podatkowych i unikania opodatkowania. Rozumieją, że coś złego się dzieje, ale za często jest to chowanie głowy w piasek - ocenił dodając.

Jak stwierdził, za zeszły rok ma już dane niemal kompletne. Zaznaczył, że mogą się różnić o kilkaset milionów zł, czyli niewiele w porównaniu do skali i wynika z nich, że o ile rok 2016 zamknął się kwotą 126,5 mld zł wpływów z VAT, to w 2017 r. było to 157 mld zł.

Naturalny wzrost gospodarczy dał wzrost [wpływów z podatków - red.] rzędu 5-10 mld, ale 20-kilka mld pochodzi wyłącznie z uszczelnienia - powiedział Morawiecki. - Jest to wielkim sukcesem rządu PiS, bo my pieniądze zabrane mafiom VAT-owskim oddajemy ludziom - dodał.

Jak dodał, zapłaciliśmy za te wszystkie zobowiązania z przeszłości ponad 15 mld zł, a mimo to mamy deficyt najniższy w historii ostatnich 20-kilku lat. Zauważył też, że jednocześnie byliśmy w stanie kilka miliardów więcej włożyć w krytycznie ważną część naszego życia społecznego, jaką jest służba zdrowia.