Część Konstytucji Biznesu po sejmowej komisji

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się za projektem ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Przedsiębiorców z pakietu tzw. Konstytucji Biznesu, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej

Wobec braku sprzeciwu jest akceptacja wysokiej komisji przedstawienia projektu Sejmowi - powiedział w środę przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Wojciech Murdzek (PiS).

Rządowy projekt ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Przedsiębiorców, to - jak tłumaczył po posiedzeniu Komisji 12 stycznia ówczesny wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj - bardzo techniczna i skomplikowana ustawa, którą rząd zmienia blisko 200 aktów prawnych.

Jak zaznaczyła w środę Maria Janyska (PO) projekt ten ma istotne skutki dla działalności gospodarczej przedsiębiorców, dla ich praw, dla ich obowiązków i dla wolności działalności gospodarczej - wskazała.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji Mateusz Szymański z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podniósł m.in. kwestię braku zasadności powoływania nowego organu, jakim miałby być Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dotyczy tego art. 202 projektu.

Już dziś istnieje szereg instytucji, organów, których celem jest ochrona interesu przedsiębiorców, promowanie przedsiębiorczości - przekonywał. - Koszty przewidziane w ustawie, to już na ten rok 7,5 mln zł. W kolejnym roku 19 mln, w kolejnych latach 18 mln zł. Pamiętajmy, że w tym samym czasie ogranicza się środki na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy o 23 mln zł na ten rok - wyliczył.

Artykuł 202 wobec braku sprzeciwu został jednak przyjęty.

Na Konstytucję Biznesu, czyli pakiet pięciu projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym, oprócz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składają się projekty:

Prawo przedsiębiorców

ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Najobszerniejszym z projektów wchodzących w skład Konstytucji Biznesu jest projekt „Prawa przedsiębiorców”. Ma on zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo to ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców. Projekty wprowadzają szereg rozwiązań, takich jak: reguła co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; objaśnienia prawne; powołanie Rzecznika MŚP. Przygotowana została osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych.

PAP, mw