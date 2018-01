Duda: w Davos chwalą nas za gospodarkę

Chcemy powstania swoistej globalnej koalicji na rzecz rozwoju gospodarczego Polski - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, najważniejszym elementem udziału w Światowym Forum Gospodarczym w Davos jest dla niego realizowanie polskich interesów na styku świata biznesu i polityki

My chcemy wygenerować swoistą globalną koalicję na rzecz rozwoju gospodarczego Polski - powiedział Andrzej Duda w środę wywiadzie dla RMF FM udzielonym na marginesie Światowego Forum Gospodarczego.

Jak mówił, rozwój ten powinien zmierzać przede wszystkim w dwóch kierunkach.

Po pierwsze, możliwości ekspansji polskiego biznesu poza granicami - to jest bardzo ważny element mojego programu i cały czas nad tym działam wszędzie, gdzie tylko się udaję. Natomiast także zachęcamy do inwestowania w Polsce - mówił Andrzej Duda. - My tutaj przyjechaliśmy, żeby realizować polskie interesy - dla mnie to jest najważniejszy element, najważniejsze przesłanie - właśnie na styku świata biznesu i świata polityki - zaznaczył prezydent.

Pytany, co usłyszał w Davos w rozmowach z przedstawicielami biznesu, zapewnienia o tym, iż będą w Polsce inwestować, odpowiedział, że słyszał takie zapewnienie niejednokrotnie.

A przede wszystkim, co bardzo mnie ucieszyło, słyszałem w zasadzie same superlatywy na temat polskiej gospodarki, że się gospodarka świetnie rozwija, że polityka gospodarcza jest bardzo dobrze prowadzona, że są bardzo dobre wskaźniki i że jest bardzo dobry klimat do prowadzenia biznesu i do inwestowania - dodał Andrzej Duda.

Wspomniał w tym kontekście o tym, iż o zamiarze rozwinięcia swojej działalności w Polsce, mówił mu m.in. prezes Google’a Sundar Pichai. Przyjąłem to z zadowoleniem i mam nadzieję, że tak będzie - zaznaczył prezydent.

Dopytywany, czy w czasie Światowego Forum Gospodarczego, można spodziewać się jakiegoś spotkania lub przecięcia z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który ma pojawić się w Davos w piątek, odpowiedział, że „pewnie tak”. To jest bardzo niewielki obszar tutaj, więc to przecięcie na pewno nastąpi - dodał prezydent.

Andrzej Duda mówił też o inicjatywie Trójmorza, podkreślając, że jej celem są większe możliwości rozwoju biznesowego, poprawienie kontaktów, także gospodarczych, między krajami regionu oraz umożliwienie lepszego funkcjonowania tej części Europy.

A jednocześnie realizujemy to w ramach UE, po to, żeby dążyć do zrównoważonego rozwoju całej Unii - podkreślił prezydent.

Jak dodał, jeżeli dojdzie do jego rozmowy z Trumpem tematem, może być m.in. zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rozwój tej inicjatywy, a także współpraca dwustronna w zakresie eksportu gazu i modernizacji polskiej armii. Prezydent zaznaczył jednocześnie, że do tej pory Polska zawarła już z USA umowę średnioterminową na dostawy gazu, a obecnie trwają rozmowy na temat systemu antyrakietowego.

PAP, mw