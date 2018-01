Premier: mali i średni z finansowaniem publicznym

Wsparcie publiczne dla rozwoju innowacyjnych technologii, cyfryzacja, współpraca regionalna - to, jak poinformowało w środę CIR, niektóre z tematów poruszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego w dyskusji panelowej na szczycie ekonomicznym w Davos

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, Morawiecki wziął udział w dyskusji nt. kształtowania przyszłości produkcji i mówił m. in. o wsparciu administracji dla rozwoju innowacyjnych technologii, cyfryzacji, współpracy regionalnej i o czwartej rewolucji przemysłowej. Przedstawił także polskie doświadczenia związane z wdrażaniem skutecznych rozwiązań w gospodarce.

Premier przypomniał, że prawie dwie trzecie nowych miejsc pracy w przemyśle w UE powstało w Polsce w ubiegłym roku.

Zdaniem szefa polskiego rządu instytucje publiczne powinny udzielać wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom, budującym konsorcja w celu zapewniania kompleksowych rozwiązań dla produkcji przemysłowej. Ponadto - w ocenie premiera - należy umożliwiać dostęp tym podmiotom do infrastruktury testowej tak, by mogły sprawdzać swoje innowacyjne pomysły w praktyce. Dodatkowo mali producenci powinni mieć lepszy dostęp do szkoleń dotyczących np. rozwiązań informatycznych - zrelacjonowało CIR.

Premier wyraził też przekonanie, że współpraca w dziedzinie innowacyjności powinna mieć charakter ponadregionalny i opierać się na transferze umiejętności i wiedzy pomiędzy państwami.

W panelu pt. „Shaping the future of production” wzięli udział m. in. sekretarz handlu w administracji Donalda Trumpa Wilbur L. Ross, prezes HP Inc. Dion Weisler i prezes Dow Chemical Company Andrew N. Liveris.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rozpoczęło się we wtorek i potrwa do piątku. Polskę reprezentują premier Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Do szwajcarskiego kurortu co roku pod koniec stycznia zjeżdżają się światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos jest miejscem konferencji o globalnych trendach społecznych i gospodarczych, a także okazją do nieformalnych rozmów.

PAP, mw