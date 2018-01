Dow Jones w górę. Nasdaq i S&P 500 w dół

Po zmiennej sesji Dow Jones na zamknięciu w środę wzrósł, a spadły S&P 500 i Nasdaq. Trwa sezon publikacji raportów kwartalnych, a słabsze od oczekiwań wyniki podały GE i Comcast. Na rynku walutowym dolar osłabił się do poziomów notowanych pod koniec 2014 r.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,16 proc. do 26 252,12 pkt. To najwyższy poziom indeksu w historii. S&P 500 zniżkował o 0,06 proc. do 2837,54 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,61 proc. do 7415,06 pkt.

W pierwszej części sesji indeks rósł o 180 pkt., zaś w drugiej przejściowo spadał o ponad 100 pkt., by ostatecznie zyskać 41 pkt. Podobnie zachowywał się S&P 500, który wyznaczył maksimum sesji zwyżkując o 0,5 proc., a minimum - o tyle zniżkując.

Na giełdach pełnia sezonu wyników

Pod kreską notowane były akcje GE i Qualcomm, w górę pięły się notowania Comcast.GE potwierdził prognozy zysku na 2018 r., choć analitycy spodziewali się rewizji w dół. Spółka zaraportowała niższy od oczekiwań poziom przychodów za IV kw. (31,4 mld USD vs 33,76 USD. GE poinformowała, że amerykański nadzór giełdowy prowadzi przeciwko niej postępowanie w związku z uznaniem odpisu z nieistniejącego już segmentu ubezpieczeniowego sprzed kilku lat.

Comcast przedstawił niższy od oczekiwań EBITDA za IV kw. (6,75 mld USD vs 6,97 mld USD), podwyższył stopę dywidendy o 21 proc. i ogłosił plan skupu akcji własnych za 5 mld USD w 2018 r.

Po sesji wyniki poda m.in Ford

Spośród 88 spółek notowanych na S&P 500, które podały już swoje wyniki, 79,5 proc. zaskoczyło pozytywnie zyskiem. Analitycy spodziewają się wzrostu zysków amerykańskich spółek w IV kw. 2017 r. o 12,2 proc. (11,5 proc. przed otwarciem sezonu) Dla całego 2017 r. szacuje się dynamikę zysków na 11 proc. (10,9 proc. przed sezonem), a dla 2018 r. o 18,3 proc. (16,9 proc.).

Kolejną sesję z rzędu osłabia się dolar. Indeks dolara DXY spada do 89,2 pkt., czego nie notowano od końca grudnia 2014 r.

Na słabości USD korzystają inne główne waluty - EUR/USD rośnie o 0,8 proc., ustanawiając nowe 3-letnie szczyty przy 1,24.

Słabszy dolar jest dobry dla nas, co ma powiązanie z handlem i innymi możliwościami, a krótkoterminowa wycena dolara nie jest dla nas żadnym zmartwieniem - powiedział w środę w szwajcarskim Davos sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin.

Prezydent USA Donald Trump zezwolił w poniedziałek na nałożenie ceł na importowane do USA panele słoneczne i pralki.

Willbur Ross, sekretarz handlu USA, poinformował w środę, że wprowadzenie kolejnych taryf wchodzi w grę. Dodał, iż wojny handlowe toczone są każdego dnia i trwają od jakiegoś czasu.

Komentarze dają zielone światło dla trwającego osłabienia dolara. Dopóki tego typu sygnały będą wysyłane, rynek będzie uważał, że właśnie tego chce administracja USA. Uzasadnia to scenariusz na możliwe dalsze spadki dolara - ocenił Shahab Jalinoos, strateg FX Credit Suisse z Nowego Jorku.

Trump przyleci w czwartek do Davos, gdzie następnego dnia wygłosi główne przemówienie 48. Forum Ekonomicznego. Spekuluje się, że prezydent USA przedstawi swoją wizję relacji ze światem pod hasłem „America first”. Do tej pory Trump groził wycofaniem USA z NAFTA, wypowiedział paryskie porozumienie klimatyczne i krytykował międzynarodowe organizacje, w tym ONZ i NATO.