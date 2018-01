Premier wie, jak rozwiązać problem uchodźców

Mam zamiar pokazać naszym partnerom, że problem uchodźców można rozwiązać w pozytywny sposób, nie konfliktujący - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do, zaplanowanego na luty, spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel

Morawiecki, który uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, otrzymał w środę zaproszenie na spotkanie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, rozmowa odbędzie się 15 lutego w Berlinie.

Premier podkreślił w TVP Info, że ma zamiar pokazać naszym partnerom, że w pozytywny sposób, nie taki konfliktujący nas ze sobą, można np. rozładować problem uchodźców.

Morawiecki pytany o perspektywy współpracy Polski z przyszłym rządem Niemiec, powiedział, że patrzy na te perspektywy z pewną nadzieją.

Patrzę na to z pewną nadzieją, dlatego, że jest to rząd, który rozumie, że integracja nie polega na tym, żeby karać jednych i grozić palcami innym, a polityka spójności, to nie polityka zmuszania jednych krajów do czegoś i narzucania swojej woli - zaznaczył premier.