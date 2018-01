Orlen z rekordowym zyskiem

Ponad 7,17 mld zł zysku netto osiągnęła grupa kapitałowa Orlen za 12 miesięcy 2017 r. To rekordowy poziom, o ponad 1,43 mld zł wyższy niż w tym samym okresie 2016 r. - wynika z danych finansowych po czterech kwartałach 2017 r., jakie w czwartek opublikowała spółka

W samym czwartym kwartale 2017 r. grupa Orlen wypracowała ponad 1,63 mld zł zysku netto, czyli o 0,4 mld zł mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.

PKN Orlen podkreślił, że w całym 2017 r. grupa Orlen wypracowała rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 10,4 mld zł „do czego przyczyniły się wszystkie segmenty działalności, w tym rekordowy wynik segmentu detalicznego” - ponad 2 mld zł.

Jak zaznaczył płocki koncern, w minionym roku odnotowano tam rekordowy przerób ropy - na poziomie 33,2 mln ton, a także historycznie najwyższą sprzedaż - 42,4 mln ton.

Osiągnięte już kolejny rok z rzędu rekordowe wyniki koncernu pokazują, że dzięki dobrze skonstruowanej i konsekwentnie realizowanej strategii, a także elastyczności w działaniach i trafnym decyzjom biznesowym, w pełni wykorzystujemy nasz potencjał - podkreślił prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.

Jak zaznaczył, płocki koncern nie zapomina o ciągłym umacnianiu swej pozycji konkurencyjnej.

Inwestujemy w nowe aktywa produkcyjne oraz prowadzimy działania mające na celu efektywniejsze wykorzystywanie tych, którymi już dysponujemy - dodał szef płockiego koncernu.

Przypominając m.in. o planie przejęcia pełnej kontroli nad czeskim Unipetrolem, w którym PKN Orlen ma obecnie 62,99 proc. akcji, zapowiedział, iż koncern chce dalej integrować swe aktywa, „tak, aby w pełni wykorzystywać możliwe synergie i być bardziej odpornym na negatywny wpływ czynników makroekonomicznych”.

Wiceprezes PKN Orlen Mirosław Kochalski zaznaczył, że „udział w rekordowych wynikach koncernu mają wszystkie segmenty działalności”.

To pokazuje, że nawet w okresie pogorszenia warunków makroekonomicznych, potrafimy doskonale wykorzystywać nasze przewagi. Ma to szczególne znaczenie na niezwykle dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonujemy - dodał.

PKN Orlen podał, że w czwartym kwartale 2017 r. grupa odnotowała wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,02 mld zł, a na rezultat ten pozytywny wpływ miał wzrost przychodów o 8 proc. (liczony rok do roku), osiągnięty przy wzroście ceny ropy i wolumenów sprzedaży, którego efekt został ograniczony wpływem zmiany czynników makroekonomicznych względem analogicznego okresu w 2016 r.

Na wszystkich rynkach, na których obecny jest koncern, w czwartym kwartale 2017 r. odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, w tym w Polsce o 12 proc. (rok do roku). Na wspomnianych rynkach odnotowano również wzrost konsumpcji benzyn, z wyjątkiem rynku czeskiego, gdzie utrzymał się on na stabilnym poziomie - podkreślił PKN Orlen.

Jak podał płocki koncern, w segmencie wydobycia, zgodnie z założeniami strategii tej spółki, zwiększono na koniec 2017 r. zasoby ropy i gazu 2P (pewne i prawdopodobne) do poziomu 152 mln boe (baryłek ekwiwalentu), co oznacza wzrost o 38 mln boe. Spółka podkreśliła, że średnie wydobycie w czwartym kwartale 2017 r. osiągnęło poziom 16,2 tys. boe na dobę i było wyższe o 17 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

PKN Orlen zapewnił, że w 2017 r. koncern utrzymywał „bardzo dobrą sytuację finansową m.in. obniżając poziom długu netto i dźwigni finansowej, a także dywersyfikując źródła finansowania”. Według płockiego koncernu, na koniec 2017 r. jego zadłużenie netto wynosiło 800 mln zł, natomiast dźwignia finansowa utrzymywała się na poziomie 2,2 proc.

Jednocześnie PKN Orlen przypomniał, iż w grudniu 2017 r. „zakończył z sukcesem” sprzedaż drugiej serii emisji obligacji detalicznych na kwotę 200 mln zł.

Według płockiego koncernu w ciągu 12 miesięcy 2017 r. nakłady inwestycyjne w całej grupie Orlen osiągnęły poziom 4,6 mld zł (przy zakładanym wcześniej poziomie 5,5 mld zł), z czego 2,9 mld zł przeznaczono na segment downstream - rafineria, petrochemia i energetyka), a 0,8 mld zł na segment upstream - wydobycie, natomiast 0,7 mld zł na detal, a 0,2 mld zł na funkcje korporacyjne.

Jak podał PKN Orlen, w 2018 r. nakłady na inwestycje w grupie Orlen mają wynieść 4,8 mld zł, przy czym 3 mld zł w segmencie downstream, w segmencie usptream - 0,8 mld zł, w detalu - 0,7 mld zł, a na funkcje korporacyjne 0,3 mld zł.

SzSz (PAP)