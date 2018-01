Bank Pekao szuka partnerów do ekspansji

Władze Banku Pekao SA rozmawiały w Davos z przedstawicielami m.in. kluczowych firm globalnych, instytucji finansowych, by zachęcić je do inwestowania w Polsce - mówi wiceprezes banku Andrzej Kopyrski

Rozmawiano też o rozwiązaniach technologicznych na rynkach finansowych.

Davos to unikalne miejsce gdzie w jednym miejscu są przedstawiciele i właściciele największych korporacji globalnych firm, które w dużej mierze swoimi inwestycjami, decyzjami biznesowymi decydują o tym, jak te inwestycje w gospodarce światowej są realizowane. Jest to miejsce, gdzie takie decyzje finansowe się podejmuje. Warto tutaj być, z tymi firmami rozmawiać i na tym konkurencyjnym rynku odpowiednio promować kraj - powiedział z Davos wiceprezes Kopyrski nadzorujący w Pekao działalność pionu bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej.

Dodał, że podczas forum Pekao skupia się na dwóch rzeczach.

Z jednej strony na promocji polskiej gospodarki i Polski jako miejsca, gdzie warto inwestować na stabilnie rozwijającym się rynku, a z drugiej strony na lepszym zrozumieniu trendów globalnych i potencjalnym pozyskaniu partnerów do ekspansji technologicznej, produktowej i geograficznej - tłumaczył.

„Mam nadzieję że nasze rozmowy powinny się wkrótce przełożyć na jakieś konkretne korzyści, czy to dla banku, czy dla polskiej gospodarki. Jest bardzo duże zainteresowanie tym, co dzieje się na rynku w Polsce i moim zdaniem z naszą wizytą w Davos trafiamy w punkt - ocenił wiceprezes.

Jak powiedział, w Davos bank chce także uzyskać wymierne korzyści biznesowe.

To na pewno pozyskanie klientów, rozmowy na bardzo wysokim poziomie, który pozycjonuje naszą instytucję do wsparcia tych klientów w Polsce. Chcemy też przygotować grunt do ekspansji polskich klientów za granicę. Jesteśmy w stanie zidentyfikować pewnych partnerów dla polskich firm w przyszłości - powiedział.