Andrzej Duda i Pekao promują Polskę w Davos

Podczas kolejnego dnia 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Bank Pekao S.A. zorganizował spotkanie z przedstawicielami dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw inwestorów oraz potencjalnych inwestorów w Polsce. Honorowym gościem był Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem spotkania z prezesami globalnych firm była promocja Polski jako kraju przyjaznego inwestorom. Prezes Pekao S.A. Michał Krupiński razem z wiceprezes Roksaną Ciurysek-Gedir i wiceprezesem Andrzejem Kopyrskim przekonywali światowy biznes, że nasz kraj to dobre miejsce do budowania partnerstwa gospodarczego. Nieocenionym wsparciem w rozmowach z potencjalnymi inwestorami była obecność Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

W spotkaniu zorganizowanym przez Bank Pekao S.A. wzięło udział kilkunastu właścicieli globalnych grup kapitałowych oraz przedstawiciele międzynarodowych środowisk naukowych.

Jesteśmy w Davos po to, aby przekonać międzynarodowe korporacje do inwestycji w Polsce. Nasza gospodarka ma wiele atutów, atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów. Są to z jednej strony świetnie wykształcone kadry, a z drugiej szeroki rynek wewnętrzny, charakteryzujący się rosnącą konsumpcją, spadającym bezrobociem, co z kolei przekłada się na szybki wzrost gospodarczy. Jestem niezmiernie dumny, że w spotkaniu wziął udział Pan Prezydent Andrzej Duda. Właśnie takie wspólne działania, zarówno firm, jak i przedstawicieli najwyższych władz naszego kraju, są najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu - powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.