Ekonomiści zauważyli zmianę retoryki szefa NBP

Chociaż Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, po raz kolejny powtórzył, że w tym roku stopy procentowe powinny pozostać na tym samym poziomie, to jednak ekonomiści dostrzegli zmianę w retoryce wypowiedzi szefa banku centralnego dotyczącą podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku.

Ja przewiduję osobiście, że do końca 2018 r. stopy procentowe nie będą musiały być podnoszone. Jeśli w przyszłości, w następnym roku, będą podnoszone, to znaczy, że gospodarka będzie się bardzo dobrze rozwijać i że nastąpi pewna sytuacja - czy to wzrost płac będzie za szybki, czy wzrost cen nastąpi z innych powodów kosztowych, np. cena ropy naftowej niepokojąco wzrośnie. Ale wewnętrznych przyczyn jakichś istotnych nie ma - powiedział Glapiński podczas Forum Ekonomicznego w Davos, w Telewizji wPolsce.pl .

Adam Glapiński, jeszcze podczas styczniowej konferencji po posiedzeniu RPP mówił, że obecne wskaźniki upoważniają go do przewidywania, że stopy mogą się nie zmienić także w 2019 roku, ale jest to jego „osobiste zdanie” i pozostali członkowie Rady mogą tej opinii nie podzielać. Dodał, że jest nowy rok, więc siłą rzeczy przesuwa się perspektywa patrzenia. Czytaj także: Kolejne dwa lata bez podwyżek stóp

Tym razem mówił o niepokojącym wzroście cen ropy naftowej i zapowiedział, że nie będzie się wahać podnosić stóp, gdyby sytuacja tego wymagała (za kilka kwartałów). Jak podkreślają analitycy BGK, szef NBP – jako czynniki - które mogą wpłynąć na decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, wymienił te, które niedawno nie zachęcały do zmiany stóp.

Choć po raz kolejny powtórzył, że w bieżącym roku stopy pozostaną niezmienione, to jednocześnie wymienił czynniki, które w jego przekonaniu uprawdopodobnią podwyżkę w 2019 roku: wzrost płac oraz wzrost cen z powodów kosztowych, jako przykład których podał niepokojący (obecny) wzrost cen ropy. To spora zmiana w retoryce biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno te czynniki (a szczególnie te o charakterze zewnętrznym, jak ceny surowców energetycznych) nie zachęcały przedstawicieli RPP do zmiany stóp – zwracają uwagę ekonomiści BGK.

I jak dodają, „to także pewna zmiana tonu, dotychczas dominowała narracja o braku potrzeby zmiany stóp procentowych przez bliżej nieokreślony dłuższy okres”.

Również analitycy PKO BP zwracają uwagę na to, że wypowiedź szefa NBP wpisuje się w ich scenariusz, zakładający pierwszą podwyżkę stóp procentowych w 2019 r.