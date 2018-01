Lotos chce wejść w dystrybucję LNG

Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG, poinformowała Grupa Lotos

Program będzie współfinansowany ze środków UE w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF), a obejmuje zaprojektowanie, budowę i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej, której głównym zadaniem będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników LNG.

Niezależnie od dotacji Remontowa LNG Systems opracowała koncepcję wykorzystania kontenerów LNG do bunkrowania statków poprzez kompleks zaworów i pomp zabudowany w ramę o rozmiarach kontenera 40-stopowego, podano w komunikacie.

„Szukaliśmy partnera strategicznego, który ma niezbędne kompetencje i jest zainteresowany realizacją dostaw, sprzedażą i dystrybucją LNG do klientów końcowych oraz pełnieniem roli operatora tego systemu” - powiedział prezes Remontowa LNG Systems Krzysztof Gerowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Lotos jest zainteresowana realizacją projektów wykorzystania oraz dystrybucji LNG na rynek lądowy i morski. Takie przedsięwzięcie wpisuje się w strategię rozwoju naszej grupy kapitałowej. Lotos dąży do uzyskania pozycji lidera we wdrażaniu paliw alternatywnych nowej generacji, do których zalicza się CNG i LNG” - dodał wiceprezes ds. strategii i rozwoju Grupy Lotos Mateusz Aleksander Bonca.