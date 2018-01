Wietnamczycy wyprali 70 mln zł

Zarzuty, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw podatkowych oraz fałszowania faktur na znaczną kwotę usłyszało troje obywateli Wietnamu. Grupa miała „wyprać” prawie 70 mln zł.

O zarzutach poinformował w czwartek PAP Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Dodał, że w związku ze zmianami, które weszły w życie 1 marca ub. roku, podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia. Prokuratura wnioskowała o ich areszt.

Rzecznik wyjaśnił, że 35-letnia kobieta oraz jej 34-letni brat i 38-letni mężczyzna, którzy działali w branży tekstylnej, zostali zatrzymani w Wólce Kosowskiej przez funkcjonariuszy łódzkiego CBA i łódzkich celników. Zaznaczył, że to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym m.in. wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także prania pieniędzy.

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanych, zabezpieczono m.in. kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą oraz złoty zegarek znanej marki. Czynności były wykonywane przy udziale funkcjonariuszy łódzkiego urzędu celno-skarbowego.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, od marca ub. roku spółki należące do zatrzymanych wystawiały faktury VAT poświadczające nieprawdę na blisko 13 mln zł.

Kopania zwrócił uwagę, że do tej pory w sprawie zarzuty przedstawiono 29 podejrzanym – pośrednikom, pomocnikom i przedstawicielom spółek. Zdaniem śledczych łączą się one z działającą w latach 2016 i 2017 grupą przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy przez przekazanie na rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych, co najmniej 67 mln zł pochodzących z oszustw podatkowych. Podejrzani mieli też wystawiać i posługiwać się niezgodnymi z prawdą fakturami.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA przypomniał, że w czerwcu 2017 r. funkcjonariusze z łódzkiej delegatury CBA wpadli na trop przedsiębiorcy, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych, które - jak się okazało - zostały powołane tylko w jednym celu, a mianowicie do wystawiania fałszywych faktur. Przedsiębiorca ten został zatrzymany przez agentów CBA w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku podczas sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Później zatrzymano kolejne osoby, m.in. w województwach łódzkim, mazowieckim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim.

Do tej pory najpoważniejsze zarzuty przedstawiono dwóm obywatelom Turcji w wieku 37 i 44 lat. Jeden z nich dotyczy posługiwania się zawierającymi nieprawdę fakturami na kwotę łączną ponad 12 mln zł. Prokuratura zarzuciła im również kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie pieniędzy oraz przestępstwa karnoskarbowe, polegające na wyłudzeniach podatkowych w kwocie blisko 14 mln zł. Grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Według prokuratury postępowanie ma charakter rozwojowy.

Na podst. PAP