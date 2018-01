Samorządzie, oddaj pieniądze niepełnosprawnego dziecka

Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, system oświaty w Polsce powinien zapewniać możliwość realizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami we wszystkich typach szkół, tj. w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych (edukacja włączająca), a wybór placówki powinien zależeć od decyzji rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Jak wskazuja wyniki kontroli NIK oraz informacje otrzymane od Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i 16 kuratorów oświaty, z realizacją tych praw jest trudniej.

W wyniku kontroli NIK, obejmującej 28 ogólnodostępnych szkół i przedszkoli z terenu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, stwierdzono rozbieżność między prawem uczniów z niepełnosprawnościami do uzyskania właściwego wsparcia a praktyką.

Kontrola NIK objęła cztery kluczowe kroki w procesie organizowania kształcenia dla dzieci o specjalnych potrzebach:

-Czy prawidłowo określano formy i sposoby wsparcia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

-Czy zrealizowano zaplanowane działania?

-Czy prawidłowo prowadzony był nadzór, monitorowanie i ewaluacja procesu wspierania kształcenia uczniów?

-Czy zapewniono warunki organizacyjne i finansowe kształcenia?

Dla wszystkich uczniów opracowano indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET), będące podstawą organizacji kształcenia specjalnego. Niestety aż w połowie badanych placówek w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie w pełni prawidłowo planowano, realizowano i ewaluowano działania wspierające dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami.

W 13 placówkach w IPET nie uwzględniano części wymaganych elementów lub powielano IPET dla dzieci o różnych niepełnosprawnościach, w 7 placówkach do opracowania IPET dla części uczniów wykorzystano nieaktualne lub niepełne orzeczenia. W 6 placówkach opracowano IPET z opóźnieniem wynoszącym nawet sześć miesięcy, w 9 placówkach nie zachowano zasady zespołowości w jego opracowaniu (np. zajmowała się tym jedna „wydelegowana” osoba podczas gdy IPET powinien być opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem), w 10 placówkach nie zawiadamiano rodziców o możliwości udziału w opracowaniu (i ewaluacji) IPET. W 14 szkołach i przedszkolach w IPET nie zaplanowano dla części uczniów form wsparcia zgodnych z zaleceniami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub wymaganych przepisami oświatowymi. Nie zaplanowano zalecanych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i/lub innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, tj. zajęć rewalidacyjnych lub nie zachowano wymaganego wymiaru godzinowego, zakresu tematycznego tych zajęć - czytamy w raporcie pokontrolnym.

W badanych placówkach problemem okazało się także przejście do realizacji zaplanowanych działań.

W 9 placówkach nie realizowano przydzielonych zajęć dla żadnego ucznia (dwie szkoły) lub dla części uczniów i/lub realizowano te zajęcia w wymiarze niższym niż wymagany, a w 7 placówkach nie w pełni uwzględniono zasady higieny pracy umysłowej przy konstruowaniu planu zajęć obowiązkowych i dodatkowych (rewalidacyjnych i w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej). W 11 placówkach nie zapewniono w roku szkolnym 2015/2016 (od 1 stycznia 2016 r.) i w roku szkolnym 2016/2017 pomocy dodatkowo zatrudnionych osób współorganizujących proces kształcenia specjalnego dla części uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a w 3 innych nie zapewniono takiego wsparcia uczniom realizującym indywidualne nauczanie, mimo zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W 16 szkołach i przedszkolach nie udało się zatrudnić odpowiednich specjalistów do realizacji zajęć rewalidacyjnych lub pomocy psychologicznopedagogicznej - informuje raport NIK.

W sprawie nadzoru, monitorowania i ewaluacji procesu wspierania kształcenia uczniów raport alarmuje:

W 22 szkołach i przedszkolach nie udało się w pełni zlikwidować barier architektonicznych. W 1/3 zobowiązanych do tego placówkach nie zapewniono odrębnych pomieszczeń do realizacji indywidualnego nauczania, w dwóch nie zapewniono bezpiecznych warunków realizacji kształcenia specjalnego. W połowie placówek dzieci i uczniów niepełnosprawnych przyjmowano do oddziałów o nadmiernej liczebności. W 7 placówkach, spośród tych, które dokonały oceny funkcjonowania uczniów, zaproponowano modyfikację form i sposobów udzielania wsparcia, w połowie z nich zalecenia te nie zostały jednak zrealizowane. W 16 placówkach prawidłowo i z wymaganą częstotliwością dokonywano wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania niepełnosprawnych uczniów - czytamy.