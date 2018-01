PKP LHS inwestuje we wschodniej Polsce

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę na udzielenie 121 mln zł kredytu, który wesprze, warte łącznie ok. 300 mln zł, inwestycje spółki - poinformowali przedstawiciele banku, LHS i rządu.

Umowa pozwoli na zwiększenie potencjału spółki i szersze otwarcie naszego wschodniego okna. Inwestycje PKP LHS doskonale korespondują z Krajowym Programem Kolejowym - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, podczas konferencji prasowej z okazji podpisania umowy.

Prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb wskazał, że główne obszary inwestycji to system sterowania ruchem kolejowych (ok. 184 mln zł), modernizacja i rozbudowa stacji LHS (ok. 59 mln zł) i zakup maszyn torowych (ok. 20 mln zł).

Będzie szybciej i bezpieczniej. To ważne, bo linia ma duże znaczenie gospodarcze, szczególnie dla handlu z Ukrainą. To projekt, który wpisuje się zarówno w wizję rozwoju Polski Wschodniej, reindustrializacji Śląska i obszaru dawnego COP, jak również budowy Nowego Jedwabnego Szlaku - skomentował Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Tracichleb przypomniał, że do 2025 r. spółka planuje wydać ponad 800 mln zł na inwestycje.

To pozwoli znacznie zwiększyć przepustowość i przewozy, które planujemy realizować - podkreślił, przypominając, że udział spółki w krajowych przewozach to ok. 4 proc. wg masy i ok. 6 proc. według pracy przewozowej.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługi przewozowe i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1.520 mm), przeznaczona do transportu towarowego. PKP LHS wchodzi w skład Grupy PKP.

Na podst. ISBnews