Skandynawski łącznik. Premier buduje sojusz

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, z premier Norwegii Erną Solberg - poinformowało CIR. Jednym z tematów rozmów była współpraca energetyczna m.in. wokół gazociągu Baltic Pipe

Szef polskiego rządu z norweską premier rozmawiali o współpracy energetycznej, w szczególności o wykorzystaniu polskich koncesji norweskiego szelfu, obecności PGNiG w Norwegii oraz projekcie Baltic Pipe - podało Centrum Informacyjne Rządu. Podczas spotkania omówiono też sytuację Polaków w Norwegii. Solberg i Morawiecki podkreślili także rolę NATO dla zapewnienia bezpieczeństwa w tej części Europy.

Premier Morawiecki spotkał się też z premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem.

Wcześniej w czwartek w radiowej Jedynce szef rządu pytany, czy Norwegia i Dania mogą być sojusznikami Polski, odparł, że na to liczy.

Oni są już naszymi sojusznikami, tylko czasami diabeł tkwi w szczegółach, a nawet bardzo często - i tutaj o tych szczegółach będziemy rozmawiać - powiedział szef rządu.

Chodzi o to - dodał - by dojść do porozumienia m.in. w kontekście projektu Baltic Pipe, jak również żeby zbudować porozumienie w szeregu innych spraw ważnych dla Europy.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, który połączy norweskie złoża gazu z Danią i dalej z Polską. Umożliwi on transport gazu na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Gazociąg Baltic Pipe, łączący polski i duński system przesyłu gazu z systemem norweskim, ma mieć przepustowość rzędu 10 mld m sześc. rocznie. Inwestycja ma być gotowa do października 2022 r.

Koncesje na złożach węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - na Morzu Norweskim i Północnym - mają Lotos i PGNiG. Lotos, poprzez swoją spółkę Lotos Norge na szelfie ma 21 koncesji, w tym jedną, na której jest operatorem.

PGNiG Upstream Norway, ma już udziały w 19 koncesjach na szelfie. Od rozpoczęcia produkcji w 2012 r. PGNiG wydobyło tam 2,3 mld m sześc. gazu ziemnego i 2,3 mln ton ropy naftowej. Wielkość zasobów wydobywalnych PGNiG w Norwegii to 78 mln boe (ekwiwalentu baryłek ropy). PGNiG wydobywa gaz i ropę naftową ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale, Gina Krog. Wydobycie ze złoża Gina Krog rozpoczęło się na przełomie czerwca i lipca 2017 r. Trwają również prace nad zagospodarowaniem złóż Storklakken i Snadd, z których wydobycie rozpocznie się w roku 2020 r.

PAP, mw