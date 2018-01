KE czepia się już wszystkiego

Komisja Europejska rozpoczęła w czwartek postępowanie wobec Polski, Danii, Włoch, Holandii i Portugalii o naruszenie unijnego prawa w sprawie zamówień publicznych w sektorze obrony

Komisja postanowiła dziś wysłać wezwanie do usunięcia uchybienia do Danii, Włoch, Holandii, Polski i Portugalii, ponieważ kraje te nie stosują - lub robią to niewłaściwie - przepisów UE dotyczących zamówień publicznych na rynkach obrony i bezpieczeństwa - poinformowała KE.