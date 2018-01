Nie ma chętnych do budowy Mieszkań plus w Nysie

Z powodu braku chętnych nie odbył się przetarg na budowę osiedla mieszkaniowego w Nysie, które ma powstać w ramach programu Mieszkanie Plus

Nysa była pierwszym miastem w województwie opolskim, które wyraziło chęć uczestnictwa w programie Mieszkanie plus. Według założeń miasta, na jego gruncie, przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, do połowy 2019 roku miało powstać osiedle domów wielorodzinnych - w sumie 104 mieszkania. Do przetargu na budowę nikt jednak nie przystąpił.

Bogdan Wyczałkowski, prezes Agencji Rozwoju Nysy (ARN), reprezentującej w projekcie stronę samorządową, za przyczynę niepowodzenia uznaje sytuację na rynku budowlanym oraz ostre kryteria stawiane potencjalnym wykonawcom.

Budowlańcy obecnie nie muszą martwić się o pracę. Mamy do czynienia z rynkiem wykonawców. Jednocześnie w warunkach przetargu postawiono ostre wymagania dotyczące czasu realizacji i doświadczenia w budownictwie mieszkaniowym. Moim zdaniem, jeżeli uda się przekonać BGK do złagodzenia warunków, znajdą się chętni do wybudowania osiedla, na co możemy otrzymać z banku około 25 mln złotych - uważa Wyczałkowski.

Jak poinformował prezes ARN, wniosek o zmianę warunków przetargu powinien być rozpatrywany przez BGK w najbliższych dniach, więc istnieje szansa na ogłoszenie drugiego przetargu jeszcze w przyszłym tygodniu.

SzSz (PAP)