Kredyt z EBI dla Azotów

Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Grupie Azoty kredyt w wysokości do 145 mln euro. Grupa rozważa lepsze wykorzystanie Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS) przez swoją spółkę Siarkopol w Grzybowie, dzięki rozbudowie infrastruktury logistycznej na styku z szerokim torem - poinformował prezes Wojciech Wardacki.

Grupa Azoty podpisała dziś z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nową umowę kredytową o wartości 145 mln euro, jednocześnie podpisała aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania z 28 maja 2015 r. w maksymalnej kwocie 550 mln zł.

Na linii LHS jest nasz znaczący zakład - Siarkopol w Grzybowie. Też w naszej strategii o tym myślimy, żeby rozbudować - z myślą o Jedwabnym Szlaku - bazę logistyczną dla naszych potrzeb i nie tylko. Grzybów ku temu ma świetne warunki - powiedział Wardacki podczas konferencji prasowej.

Prezes nawiązał w ten sposób do zawartej dziś umowy pomiędzy PKP LHS a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na udzielenie 121 mln zł kredytu, który wesprze warte łącznie ok. 300 mln zł inwestycje kolejowej spółki.

Według Wardackiego, umowa zawierana przez LHS „nie jest dla Azotów obojętna”.

LHS ma swój cykl działań, my też pewne działania długoterminowo planujemy. Zależy nam, żeby jak najszybciej wykorzystać możliwości linii LHS - dodał Wardacki.

Wskazał jednak, że za wcześnie by mówić o wysokości ewentualnych nakładów i że na razie rozbudowa infrastruktury w Grzybowie jest na etapie koncepcyjnym.

z Grupą Azoty sukces LHS może być większy - podkreślił.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) podpisała dziś z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę na udzielenie 121 mln zł kredytu, który wesprze warte łącznie ok. 300 mln zł inwestycje spółki. Główne obszary inwestycji to system sterowania ruchem kolejowych (ok. 184 mln zł), modernizacja i rozbudowa stacji LHS (ok. 59 mln zł) i zakup maszyn torowych (ok. 20 mln zł).

Czytaj także: PKP LHS inwestuje we wschodniej Polsce

Na podst. ISBnews