Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian

Ministerstwo Finansów utrzymało w lutym oprocentowanie oferowanych obligacji detalicznych bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca - poinformował resort finansów.

Po rekordowych wynikach sprzedaży w ubiegłym roku, obligacje oszczędnościowe nadal zyskują na popularności. Nabywcy doceniają zalety obligacji skarbowych czyli bezpieczeństwo, elastyczny dostęp do środków i gwarantowany zysk. Oferta jest zróżnicowana, więc każdy może wybrać instrument najlepiej dopasowany do swoich preferencji. W lutym utrzymujemy oprocentowanie na niezmienionym poziomie czyli od 1,50 proc. do 2,70 proc. w przypadku standardowej oferty oszczędnościowych obligacji oraz 2,80 proc. i 3,20 proc. w przypadku obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ - powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20 proc. dla 3-latek, 2,40 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich, z tą różnicą, że wyższa jest wysokość marży (1,50 proc.) Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.

Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski.

Na podst. ISBnews