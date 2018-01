Polacy w dobrych nastrojach

Ponad połowa Polaków uważa, że gospodarka naszego kraju rozwija się, a większość rodaków jest zdanie, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju nie jest trudne - wynika z badania „Nastroje społeczne Polaków” , przeprowadzonego przez Kantar Public

Jak wskazano w komunikacie „60 proc. Polaków uważa, że gospodarka naszego kraju rozwija się. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany”.

Przy czym niespełna połowa (47 proc.) uważa, że jest to rozwój powolny, a 13 proc. jest przekonanych o dynamicznym rozwoju gospodarki

We wskaźniku oceny stanu polskiej gospodarki, jak napisano, zaobserwowano najwyższą zmianę w porównaniu do grudnia. Nastąpił wzrost o 7 punktów procentowych (z 28 do 35).

W porównaniu do wyników z grudnia, nieznacznie zmniejszył się natomiast odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie (o 3 punkty procentowe), a także wzrósł odsetek oceniających rozwój gospodarki jako dynamiczny (o 5 punktów procentowych) - napisano.

Z badania wynika również, że 40 proc. rodaków uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w Polsce poprawią się. „O tym, że nic się nie zmieni przekonanych jest 32 proc. badanych” - wskazano.

Ponadto, jak przypomniano, stopa bezrobocia w Polsce od ponad roku (od czerwca 2016 roku) utrzymuje się na najniższym poziomie na przestrzeni ostatnich 25 lat. Postrzeganie możliwości znalezienia pracy w Polsce również utrzymuje się na dość stałym, wysokim poziomie.

W styczniu większość Polaków (71 proc.) uważa, że bez większych kłopotów można znaleźć pracę w naszym kraju. Przy czym 13 proc. uważa, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 58 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało - wskazano.

Dodano, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek osób uważających, że w Polsce można znaleźć pracę zwiększył się - „szczególnie wzrosło przekonanie, że można bez problemu znaleźć dobrą pracę (o 5 punktów procentowych)”.

Nowy rok przyniósł poprawę nastrojów społecznych. Polacy najlepiej oceniają sytuację na polskim rynku pracy, jak również stan polskiej gospodarki. Optymistycznie patrzą także w przyszłość, oceniając lepiej niż w poprzednim miesiącu materialne warunki życia w perspektywie kolejnych trzech lat - podsumowała, cytowana w komunikacie, Sylwia Bąba z Kantar Public.

Badanie „Nastroje społeczne Polaków Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził w dniach 12-17 stycznia 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1051 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Wykorzystano technikę wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

SzSz (PAP)