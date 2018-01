Kwieciński: na euro jeszcze jest czas

O tym, by wejść do strefy euro poważnie powinniśmy myśleć wtedy, gdy „w sile nabywczej PKB na mieszkańca” osiągniemy 80-90 proc. średniej unijnej - powiedział minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński

Szef resortu rozwoju mówił w telewizji Polsat, że teza aby Polska weszła do stery euro w momencie, gdy zarobki przeciętnego Polaka zbliżą się do średniej unijnej, jest głoszona nie tylko przez przedstawicieli naszych władz, ale podzielają ją również międzynarodowi eksperci.

W sile nabywczej naszego PKB na jednego mieszkańca to jest prawie 70 proc. średniej unijnej. Wydaje się, że poważnie powinniśmy zacząć myśleć o wejściu do strefy euro(…) na poziomie 80-90 proc. średniej UE. To to będzie dobry czas, by wchodzić do strefy euro - powiedział. W jego opinii czas ten nie musi być wcale odległy.

Będzie pan zaskoczony tym, jak szybko do tego dojdziemy, jeśli utrzymamy takie tempo wzrostu jak w tej chwili, jeżeli będzie nam się gospodarka tak dobrze rozwijać, jak to jest w tej chwili” - mówił minister w rozmowie z dziennikarzem stacji. Zwrócił uwagę, że niektóre kraje, który wchodziły do UE razem z Polską, jak np. Słowenia czy Czechy, są bliskie lub już osiągnęły taki pułap