Włosi umierają na grypę

Ponad 60 osób zmarło we Włoszech z powodu komplikacji po grypie od początku obecnego sezonu zachorowań - podał w czwartek krajowy Instytut Zdrowia. Dotychczas zachorowało 4,7 mln osób, a liczba ta według prognoz wzrośnie do rekordowego poziomu ok. 8 mln

Według oficjalnych danych sporządzonych na podstawie stałego monitoringu przebiegu grypy zanotowano dotychczas ponad 380 ciężkich przypadków. W tej grupie było 7 kobiet w ciąży.

Grypa potrwa jeszcze kilka tygodni - podkreślają eksperci.

Zgodni są co do tego, że pod względem liczby zachorowań, zgonów i powikłań jest to najtrudniejszy sezon od lat.

Można szacować, że do końca sezonu grypowego łączna liczba zachorowań wyniesie 7,5-8 mln. Jest ona znacznie wyższa niż ta notowana w ostatnich latach i porównywalna jedynie z sezonem 2004-2005” - powiedział wirusolog Fabrizio Pregliasco z uniwersytetu w Mediolanie.

