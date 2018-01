Eurostat: Rośnie udział OZE w zużyciu energii

Udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii w Unii Europejskiej osiągnął 17 proc. w 2016 r. - podał w czwartek Eurostat. Jedenaście państw członkowskich już osiągnęło swoje cele udziału OZE na rok 2020

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Unia Europejska podwoiła udział OZE w zużyciu energii - w 2004 r. wynosił on 8,5 proc. Był to pierwszy rok, w którym opublikowano dane na ten temat. W porównaniu z 2015 r., w 2016 r. udział „zielonej energii” zwiększył się w 15 z 28 państw członkowskich.

Unijna polityka klimatyczna zakłada uzyskanie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 2020 r. i co najmniej 27 proc. do 2030 r.

Najwyższy udział źródeł odnawialnych w konsumpcji występuje w Szwecji, najniższy w Luksemburgu, na Malcie i w Holandii

W Szwecji ponad połowa (53,8 proc.) skonsumowanej energii pochodziła ze źródeł odnawialnych. Ten skandynawski kraj wyprzedził Finlandię (38,7 proc.), Łotwę (37,2 proc.), Austrię (33,5 proc.) i Danię (32,2 proc.). Na przeciwległym krańcu skali zarejestrowano najniższy udział energii ze źródeł odnawialnych: w Luksemburgu (5,4 proc.), na Malcie i w Holandii (po 6 proc.).

Każde państwo członkowskie UE ma własny cel udziału OZE. Wśród 28 państw członkowskich UE 11 już osiągnęło krajowe cele na rok 2020: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja.

Na przeciwległym krańcu skali, najdalej od swoich celów znajdują się: Holandia (8 pkt proc. do osiągnięcia celu), Francja (7 pkt proc.), Irlandia (6,5 pkt proc.), Zjednoczone Królestwo (5,7 pkt proc.) i Luksemburg (5,6 pkt proc.).

Cel dla Polski to 15 proc. W 2016 r. nasz kraj miał 11,3 proc. udział OZE w konsumpcji energii.

