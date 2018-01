W „Gazecie Bankowej” o nowej strategii PZU

Chcemy, aby każda spółka, która ma w logo PZU, była numerem jeden na swoim rynku. Tak patrzymy na naszą potencjalną ekspansję regionalną – że jeśli wchodzimy na jakiś rynek, to tak, aby stać się numerem jeden” – stwierdza Paweł Surówka, prezes zarządu PZU w wywiadzie dla „Gazety Bankowej”. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego w sprzedaży od czwartku 25 stycznia

NOWE PZU to ubezpieczyciel, który stawia klienta w centrum. Oczywiście, każda firma mówi to samo, ale dla nas to naprawdę jest zmiana filozofii działania, to zmiana jakościowa. Dzięki temu chcemy wykorzystać siłę całej Grupy PZU – wielu spółek, takich jak samo PZU, PZU Życie, PZU Zdrowie, PZU Pomoc itd. Do tej pory te firmy działały mniej lub bardziej autonomicznie, tymczasem my chcemy stworzyć jedną grupę, która będzie się w pełni skupiać na kliencie. Dlatego też taki postawiliśmy sobie cel – że nowe PZU będzie firmą, której celem jest dbanie o klientów” - mówi Paweł Surówka, prezes zarządu Grupy PZU w rozmowie zatytułowanej „Na wspólnym fundamencie”.

Szef największej polskiej firmy ubezpieczeniowej stwierdza: „Firma ubezpieczeniowa nie może być już zwykłym płatnikiem, który zajmuje się szacowaniem szkody i wypłatą pieniędzy. Ubezpieczyciel może stać się partnerem dla klienta w planowaniu przyszłości i unikaniu ryzyka”. Dlatego, jak ujawnia, „aby móc spojrzeć na potrzeby klienta całościowo i odpowiednio mu doradzić musimy radykalnie uprościć nasze produkty”.

Tematem głównym najnowszego wydania „Gazety Bankowej” jest przypada na luty bieżącego roku 20 rocznica działalności Rady Polityki Pieniężnej, które. Na łamach miesięcznika podsumowania polityki pieniężnej dokonuje prof. Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący RPP, stwierdzając w tytule swojej publikacji: Od 20 lat Rada skutecznie wspiera gospodarkę”. Prof. Glapiński przypomina:

Ustanowienie Rady Polityki Pieniężnej I kadencji nastąpiło w lutym 1998 r. W skład Rady – będącej organem NBP – wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów powoływane na sześć lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat. Minęły więc już trzy pełne kadencje Rady, a od dwóch lat politykę pieniężną prowadzi Rada IV kadencji. W tym okresie 37 wysokiej klasy ekspertów – głównie z dziedziny ekonomii, ale także prawa – pełniło funkcję członków Rady, a pięciu prezesów NBP przewodniczyło jej obradom”.

Jak podsumowuje prof. Glapiński:

Polityka pieniężna dwóch minionych dekad to olbrzymi sukces NBP, a zatem także i Polski. Umożliwiła ona przeniesienie naszego kraju do cywilizowanego świata stabilnego pieniądza i zapewniła warunki do szybkiego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki” - podkreśla prezes NBP.

Ewa Wesołowska w tekście „Drugi silnik nie zwalnia” wskazuje na znaczenie informacji o szybkim wzroście polskiego eksportu: „Dla Polaków rosnący eksport to bardzo dobra wiadomość, bo przez ostatnie dwa lata głównym motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja. Sęk w tym, że dla utrzymania zrównoważonego, wysokiego wzrostu PKB potrzebny jest drugi, mocny silnik”. Podkreśla, że „nadwyżka eksportu świadczy o tym, że Polska rozwija się w sposób zrównoważony, czyli nie przejada więcej niż wytwarza i nie musi się zadłużać”. Autorka zaznacza, że „coraz większą barierą dla rozwoju polskiego eksportu mogą być tendencje protekcjonistyczne nastające w poszczególnych krajach Unii Europejskiej”.

Mariusz Kądziołka na łamach „Gazety Bankowej” deklaruje wprost: „Bronię węgla!” Publicysta pisze: „Polska ma problem z zanieczyszczeniem powietrza. Przyczyny upatruje się w zależności polskiej energetyki od węgla. Tymczasem to paliwo wcale nie jest głównym sprawcą smogu w polskich miastach, a w dodatku może być czystym ekologicznie opałem”. Autor zauważa, że „organizacje ekologiczne wmawiają, że Polska właśnie za sprawą węgla, jego stosowania w energetyce, jest największym „szkodnikiem klimatycznym” Unii Europejskiej. To jest oczywistą nieprawdą, bo więcej dwutlenku węgla emitują od nas Niemcy (one też zużywają więcej węgla niż nasz kraj), Wielka Brytania, Włochy i Francja, a pod względem emisji CO2 na 1 mieszkańca Polska jest dopiero na 10. miejscu w UE”. Tymczasem, argumentuje Kądziołka „węgiel, wbrew propagandzie i manipulacji organizacji ekologicznych oraz części ekspertów, może sprzyjać ochronie środowiska zamiast mu szkodzić. I naprawdę innowacyjne, rozsądne podejście do ekologii polega nie na rugowaniu węgla, ale na uczynieniu go czystszym źródłem energii i sprzęgnięciu z nowymi technologiami oraz z odnawialnymi źródłami energii”.

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy o tym, dlaczego musimy wymyślić polskość na nowo, czy biznesowi rzeczywiście są potrzebne innowacje, o najelegantszej galerii handlowej II RP, kto, że w Polsce mikromieszkania nie oznaczają minikomfortu, oraz o tym, że sponsor, który już wychował mistrza Kamila Stocha i całe pokolenie wspaniałych skoczków narciarskich, teraz bierze się za szukanie i wychowanie piłkarskich talentów.

