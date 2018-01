Spada liczba alimenciarzy

Po raz pierwszy liczba dłużników alimentacyjnych notowanych w prywatnych rejestrach zaczęła spadać. W ostatnich miesiącach 2017 r. w BIG InfoMonitor ubyło ich prawie 4 tys., zaś kwota zaległości zmalała o blisko 170 mln zł do 11,17 mld zł - poinformował BIG InfoMonitor

Według BIG InfoMonitor groźba ograniczenia wolności za uchylanie się od płacenia alimentów przez trzy miesiące zaczyna przynosić efekty.

Z danych BIG InfoMonitor, bazy do której dłużników alimentacyjnych zgłaszają głównie gminy, które za niesolidnych rodziców wypłacają świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego, wynika, że po raz pierwszy od lat liczba dłużników alimentacyjnych zamiast rosnąć, spada.

Dłużników ubywało w listopadzie i grudniu zeszłego roku. W efekcie z 314 558 osób na koniec października ub.r. ich liczba obniżyła się na koniec roku do 310 587. Kwota zaległości zmalała z 11,335 mld zł do 11,165 mld zł. „W rezultacie średnia zaległość spadła z 36 tys. zł do 35,95 tys. zł. Co oznacza, że nie mówimy tu wyłącznie o spłatach niewielkich kwot, lecz całkiem sporych długów. Z pewnością są powody do zadowolenia, choć biorąc pod uwagę skalę problemu, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia - powiedział cytowany w komunikacie Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.